Venezuela. Parlamento vai pedir aos EUA que suspendam vistos a funcionários do Governo

A Assembleia Nacional da Venezuela, na qual a oposição detém a maioria, anunciou nesta quinta-feira que vai pedir ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) que suspenda os vistos de funcionários do Governo venezuelano.

"Pediremos aos EUA, que não só congele as contas e os bens, mas também que lhes suspendam os vistos, porque entrem e saem desses pais quando querem, roubando o dinheiro dos venezuelanos", disse aos jornalistas o parlamentar Richard Arteaga, em Caracas, referindo que a medida deve fazer parte das sanções por corrupção que os norte-americanos impõem contra funcionários do Governo do Presidente, Nicolás Maduro.

O deputado explicou que o parlamento "continuará a lutar contra a corrupção" e que, por isso, aprovou a criação de uma comissão especial para investigar os processos judiciais, em diversos países, sobre funcionários envolvidos em irregularidades. "Criaram uma 'lavadora' [máquina de lavar] industrial" das receitas do petróleo do Orinoco, referiu Richard Arteaga, acrescentando: "Estamos a destapar uma panela grande, porque queremos dizer que a luta contra a corrupção não termina".

A posição do parlamento venezuelano foi dada a conhecer dois dias depois de um tribunal dos Estados Unidos da América condenar o ex-tesoureiro da Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, a dez anos de prisão por conspirar para branquear 1.200 milhões de dólares da empresa estatal Petróleos da Venezuela. Para os parlamentares, o caso de Alejandro Andrade Cedeño "é um exemplo da corrupção", em que "um guarda-costas de Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013) e depois ex-tesoureiro" outorgava todo o tipo de privilégios.

Segundo a Assembleia Nacional, há investigações que revelam que houve uma fuga de capitais entre 219 milhões de dólares e 400 milhões de dólares no país, em 20 anos. Acresce o caso da construtora brasileira Odebrecht que deixou "34 obras atribuídas para terminar, com sobrefaturação e não concluídas".