Trump já não vai encontrar-se com Putin e a culpa é da Ucrânia

O anúncio surge poucas horas depois de o Kremelin ter confirmado que o encontro entre os chefes de Estados ia acontecer à margem da cimeira do G20, em Buenos Aires

Afinal já não há encontro entre Donal Trumo e Vladimir Putin. O que até há umas horas eram informação mais do que confirmada - o Kremlin garantia que a reunião entre ambos Chefes de Estado ia mesmo acontecer -, já não é verdadeira, com a Casa Branca a assegurar que o compromisso foi cancelado na sequência da tensão diplomática entre Rússia e Ucrânia.

Num tweet, Trump justifica que “é melhor para todas as partes envolvidas” que o encontro não se realize uma vez que “os navios e os marinheiros ainda não regressaram da Rússia para a Ucrânia”. A mensagem do Presidente norte-americano no Twitter veio confirmar o que o próprio já ameçara fazer esta terça-feira e, por outro lado, contradizer o que o Kremlin dizia no começo do dia.

“Washington confirmou o encontro”, disse Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, sobre o encontro que vai decorrer na capital da Argentina. Mas, agora, Trump ‘desconfirmou’.

A reunião estava marcada para este fim de semana, em Buenos Aires, na Argentina. No entanto, este domingo, autoridades russas abriram fogo contra três navios ucranianos e detiveram as embarcações e respetivas tripulações no Estreito de Kerch, entre o Mar Negro e o Mar de Azov - ao largo da costa da Crimeia, zona anexada pela Rússia em 2014.