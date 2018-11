Rebeldes iemenitas garantem presença nas negociações de paz se tiverem segurança

Os rebeldes Houthis vão participar nas negociações de paz na Suécia, se as garantias para a sua saída do Iémen e o seu regresso em segurança se mantiverem, declarou nesta quinta-feira um dos seus dirigentes.

O enviado da Organização das Nações Unidas (ONU), que promove as negociações, Martin Griffiths, procura reunir representantes do Governo e dos rebeldes na Suécia, na tentativa de encontrar um regulamento político do conflito que assola este país pobre da península arábica desde há cerca de quatro anos.

A ONU não estabeleceu qualquer data para estas negociações, mas os Estados Unidos da América já afirmaram que começariam no início de dezembro e os diplomatas da organização admitiram que poderiam arrancar a partir de 3 de dezembro.

"Penso que a delegação nacional [dos Houthis] vai estar na Suécia, se Deus quiser, em 3 de dezembro, se as garantias para a ida e o regresso [dos rebeldes] em segurança ao país se mantiverem", escreveu na rede social Twitter o chefe do Conselho Revolucionário Supremo dos rebeldes, Mohammed Ali al-Houthi. Salientou, também, a necessidade de "índices positivos que mostram a importância da paz para as outras partes".

Esta foi a primeira vez que os rebeldes exprimiram, claramente, a sua vontade de participar nas negociações. De forma regular, realçam o seu apoio aos esforços de paz. Esta foi, igualmente, a primeira vez que um dos protagonistas mencionou uma data precisa para as discussões.

O Governo do Presidente, Abd Rabbo Mansour Hadi, já tinha dito que iria estar presente na Suécia. Griffiths, que esteve no Iémen na semana passada, multiplicou os contactos com todas as partes em conflito para as persuadir a participar nas negociações de paz. As anteriores negociações, organizadas também sob a égide da ONU, em Genebra, falharam, uma vez que rebeldes não compareceram, alegando falta de segurança.

A guerra no Iémen, que opõe as forças pró-governamentais, apoiadas por uma coligação militar internacional, liderada pela Arábia Saudita, aos rebeldes pró-iranianos, já provocou desde 2015 cerca de dez mil mortos e causou a pior crise humana no mundo, segundo a ONU.

O país está praticamente dividido ao meio, com o Governo a controlar o sul e parte do centro e os rebeldes a dominar a capital, Sana, bem como o norte e parte significativa do oeste.