Mais de 150 escolas ocupadas no norte da Grécia em protesto pelo acordo com a Macedónia

Mais de 150 escolas foram nesta quinta-feira ocupadas por estudantes no norte grego em protesto pelo acordo entre a Grécia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM, na sigla em inglês), que pretende solucionar em definitivo o nome deste país.

Cerca de mil estudantes manifestaram-se em Salónica, a segunda maior cidade da Grécia e onde se encontram a maioria das escolas ocupadas, sob o lema "Macedónia terra grega", e com protestos similares em várias cidades do país. Em Atenas, e em resposta a este movimento, várias centenas de estudantes saíram à rua para denunciar o emergente nacionalismo.

As duas manifestações terminaram em confrontos com a polícia, que utilizou gás lacrimogéneo e granadas atordoadoras. Segundo os 'media' locais, milhares de estudantes receberam nos últimos dias mensagens telefónicas ou através de redes sociais que apelavam à ocupação das escolas em protesto contra as políticas governamentais sobre os designados "temas nacionais", onde se incluem "a Macedónia" e o "Épiro do Norte", a designação dos nacionalistas gregos para as regiões fronteiriças do sul da Albânia onde ainda permanece uma comunidade grega ortodoxa e palco de recentes incidentes.

A vaga de ocupações dos colégios, iniciada há uma semana, tem o apoio de destacados políticos da Nova Democracia (ND, direita), principal força da oposição, e do partido neonazi Aurora Dourada (Chrysí Avgí). "A escola é e continuará a ser o bastião do pensamento livre e crítico e defensor dos valores democráticos", realçou o ministro da Educação, Kostas Gavroglu, que acusou a Aurora Dourada de instigar a mobilização estudantil. Gavroglu também pediu aos restantes partidos políticos, sindicatos de professores e associações de pais a "denunciar a extrema-direita e os seus objetivos".

A Grécia e a FYROM (a designação atribuída à ex-república jugoslava após a independência em 1991 devido ao contencioso com Atenas), chegaram a um acordo em junho sobre a designação definitiva do país de maioria eslava como República da Macedónia do Norte.

O acordo foi rejeitado pelas oposições dos dois países, que acusam os governos de traição aos valores nacionais.

Para uma parte considerável da população grega, a utilização do termo "Macedónia" constitui uma usurpação da herança proveniente da antiguidade helénica.

Os nacionalistas gregos referem-se ainda a eventuais "pretensões territoriais" do país vizinho, pelo facto de a província do norte da Grécia com capital em Salónica ser também designada "Macedónia".