Jovem investigado em Espanha por atropelar mortalmente idosa com uma trotinete

As autoridades espanholas anunciaram a abertura de um inquérito à morte de uma idosa que foi atropelada este verão por um jovem que circulava numa trotinete elétrica em Barcelona. Este é o primeiro caso em Espanha de uma vítima mortal causada por este tipo de veículos.

O indivíduo – que estava a utilizar a aplicação Google Maps a partir do seu telemóvel no momento do acidente, em agosto, no município de Esplugues de Llobregat – é suspeito do crime de homicídio por negligência. Em causa está o facto de o jovem ter circulado numa trotinete elétrica a cerca de 30 km/h numa via reservada a peões quando embateu contra uma mulher, de 90 anos, que caminhava com a ajuda de um andarilho.

Na altura, a idosa caiu e bateu com a cabeça no chão, dando entrada num hospital local onde acabou por morrer poucos dias depois na sequência dos ferimentos. Familiares e vizinhos garantem que a vítima tinha uma boa saúde, apesar da sua idade avançada, e gostava muito visitar as lojas do bairro, conta o jornal “El País”.

A crescente utilização deste tipo de veículos alternativos nas cidades está a preocupar as autoridades, que alertam para os riscos e para a necessidade de regulamentação nesta área.

Madrid e Valência são exemplos de municípios espanhóis que já aprovaram regras para este tipo de veículos, proibindo por exemplo a sua circulação nos passeios destinados a peões. O Governo pondera também limitar a velocidade máxima destes veículos.