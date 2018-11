Guterres espera que negociação entre Governo e rebeldes do Iémen comece este ano

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse esta quinta-feira esperar que as negociações de paz entre o Governo iemenita e os rebeldes comecem até ao final do ano.

"Não quero criar muitas expetativas, mas estamos a trabalhar duro para garantir que possamos começar as discussões este ano", declarou Guterres, ao chegar à capital argentina, para participar na cimeira dos dirigentes dos países com as 20 principais economias do mundo.

Esta quinta-feira, um dirigente rebelde garantiu que representantes da rebelião Houthi vão participar nas negociações de paz, previstas para a Suécia, se as garantias para a sua saída do Iémen e o seu regresso em segurança se mantiverem.

O enviado da ONU, que promove as negociações, Martin Griffiths, procura reunir representantes do Governo e dos rebeldes na Suécia, na tentativa de encontrar um regulamento político do conflito que assola este país pobre da península arábica desde há cerca de quatro anos.

"Penso que a delegação nacional [dos Houthis] vai estar na Suécia, se Deus quiser, em 3 de dezembro, se as garantias para a ida e o regresso [dos rebeldes] em segurança ao país se mantiverem", escreveu na rede social Twitter o chefe do Conselho Revolucionário Supremo dos rebeldes, Mohammed Ali al-Houthi.

As anteriores negociações, organizadas também sob a égide da ONU, em Genebra, falharam, uma vez que rebeldes não compareceram, alegando falta de segurança.

A guerra no Iémen, que opõe as forças pró-governamentais, apoiadas por uma coligação militar internacional, liderada pela Arábia Saudita, aos rebeldes pró-iranianos, já provocou desde 2015 cerca de dez mil mortos e causou a pior crise humana no mundo, segundo a ONU.

O país está praticamente dividido ao meio, com o Governo a controlar o sul e parte do centro e os rebeldes a dominar a capital, Sana, bem como o norte e parte significativa do oeste.