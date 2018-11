Dez mortos e 19 feridos em ataque no Afeganistão

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas na quarta-feira na sequência da explosão de um carro-bomba junto à sede de uma empresa de segurança privada em Cabul, no Afeganistão. Entre as vítimas encontram-se cidadãos estrangeiros, refere a BBC.

Registou-se também uma intensa troca de tiros no interior do edifício do G4S, um grupo de segurança britânico que atua na capital afegã, próximo de um parque industrial, segundo informou à Al-Jazeera o porta-voz do Ministério do Interior afegão.

O ataque – que foi reivindicado pelos talibãs – ocorre poucas horas depois de o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, ter falado durante uma conferência da ONU em Genebra sobre a intenção de alcançar um acordo de paz com os talibãs. O governante defendeu um plano de cinco fases de forma a que os talibãs “possam ser inseridos numa sociedade democrática e inclusiva”.

“A eleição presidencial de abril é fundamental para o êxito das negociações de paz. O país precisa de um governo eleito com um mandato para aplicar esse acordo e liderar o processo de reconciliação social”, declarou Ashraf Ghani.

Este atentado ocorreu um dia depois de três soldados norte-americanos terem morrido e outros quatro terem ficado feridos durante a explosão de um engenho explosivo artesanal na província de Ghazni, no leste do Afeganistão.

As autoridades locais alertam para a escalada da violência na região, numa altura em que os talibãs procuram reforçar a sua posição antes do arranque das negociações.