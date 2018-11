Os crimes de ódio no Canadá aumentaram 47% em 2017, tendo como alvos principais muçulmanos, judeus e negros, revelam os dados esta quinta-feira divulgados pela agência estatal do país.

No ano em que uma mesquita no Quebec sofreu um tiroteio em massa , o maior aumento registou-se no número de crimes contra muçulmanos, conclui o relatório da Statistics Canada, que inclui situações denunciadas à polícia e classificadas como manifestações de ódio contra um grupo identificável. A agência ressalva, porém, que de acordo com pesquisas junto de vítimas, dois terços desses crimes não são registados.

“Ficamos chocados com os números - e, ao mesmo tempo, não ficamos”, comentou Ihsaan Gardee, presidente do Conselho Nacional dos Muçulmanos Canadianos, citado pela Reuters. “É um aumento que não acontece do nada.”

A proximidade com os Estados Unidos é também recordada, para sublinhar que o Canadá não está imune à influência recebida do país vizinho. Junto à fronteira, do lado de lá, os crimes de ódio vêm aumentando há três anos consecutivos, de acordo com o FBI.

Em números concretos, o total de crimes contra muçulmanos mais do que duplicou, passando de 139 para 349. A taxa subiu 50% contra negros, de 321 para 321, aumentando de 221 para 360 crimes, no caso dos judeus.