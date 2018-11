Cohen admite em tribunal ter mentido perante o Congresso norte-americano

O antigo advogado de Donald Trump, Michael Cohen, admitiu esta quinta-feira em tribunal ter apresentado ao Congresso um comunicado com declarações falsas relacionadas com a investigação federal à interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016, segundo os procuradores a cargo do caso.

Ouvido no tribunal federal de Manhattan, Cohen disse ter mentido, em 2017, sobre um projeto imobiliário da Trump Organization em Moscovo. Segundo a versão então apresentada, todas as tentativas de fazer avançar o projeto teriam terminado em janeiro de 2016, devido à “inviabilidade do projeto por diversas razões económicas”, mas na verdade prolongaram-se até junho de 2016, altura em que Trump se apresentava como o mais provável candidato republicano às eleições presidenciais.

O antigo advogado do Presidente norte-americano também admitiu ter mentido sobre a sua influência no referido projeto, que afinal foi maior do que se pensava, e sobre os seus planos de se deslocar à Rússia, que afinal existiram, ainda que não tenham sido concretizados. “Fiz estas declarações falsas por questões de coerência e por lealdade”, afirmou, referindo-se a Trump.

Já em agosto, o antigo advogado do Presidente norte-americano declarara-se culpado dos crimes de que estava então acusado - fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanha. Cohen admitiu então ter feito pagamentos a pelo menos duas mulheres a mando de Donald Trump para as silenciar e influenciar, assim, o resultado das eleições.

A nova assunção de culpa de Michael Cohen e a sua aparente total colaboração com a investigação em curso, liderada por Robert Mueller, têm sido encaradas como uma tentativa de ver atenuada a sua sentença.

Cohen chegou em tempos a dizer que daria a vida por Donald Trump mas depois foi-se afastando gradualmente do Presidente norte-americano até ter, finalmente, começado a denunciá-lo. Na passada segunda-feira, acusou Paul Manafort, o ex-diretor da campanha de Donald Trump, de ter continuado a mentir mesmo depois de ter aceitado colaborar com a investigação à interferência russa nas eleições.