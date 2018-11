Uma cabeça de Lego que se engula demora 1,71 dias a ser expelida

Quanto tempo demora um pequeno objeto de plástico que uma pessoa engula a ser expelido pelo corpo? A questão parece fárcica mas preocupa muitos pais, sabendo-se da tendência que as crianças têm para meter na boca partes de brinquedos. Para determinar o perigo efetivo – e no fundo, para tranquilizar os pais – cientistas britânicos e australianos resolveram fazer aquilo que os cientistas costumam fazer. Ou seja, uma experiência.

Meia dúzia de pediatras engoliram cabeças de peças de Lego e controlaram o tempo que as mesmas demoravam a aparecer nas fezes.

Segundo a descrição do estudo agora publicado no Journal of Pediatrics and Child Health (revista de pediatria e saúde infantil), o tempo médio foi 1,71 dias, embora pelo menos num caso a cabeça nunca tenha chegado a aparecer. De qualquer modo, e admitindo que os resultados são extrapoláveis para as crianças, os pais podem ficar sossegados. O trânsito do Lego parece não ter tido qualquer efeito negativo no corpo.

Justificando o estudo, um dos autores publicou um post: "Finalmente respondemos à questão premente – quanto tempo demora a passagem de uma cabeça de um boneco Lego engolida? Isto é dedicação à pediatria – mas valeu a pena para fazer avançar a ciência e a emergência pediátrica".

Para sublinhar uma certa consciência do potencial do estudo para ser gozado, os autores usaram linguagem deliberadamente irónica. Os resultados foram medidos em FART (flatulência) e SHAT (descarga de fezes). FART designa o tempo que leva a encontrar e recuperar o objeto (Found and Retrieved Time), SHAT a dureza e trânsito das fezes (Stool Hardness and Transit).

Conforme os próprios cientistas explicaram, a par com o interesse científico houve a intenção de oferecer um pouco de humor a caminho do Natal. A julgar pelos ecos que o estudo tem tido, o objetivo foi conseguido.