“Um ato supremo de humilhação e cobardia”. Presidente do México atribui mais alta condecoração a genro de Trump

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, surpreendeu o país ao anunciar que iria atribuir a mais alta condecoração concedida a estrangeiros ao conselheiro da Casa Branca e genro do Presidente americano Donald Trump, Jared Kushner. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal inglês “The Guardian”.

Peña Nieto, que cessa funções dentro de dois dias, descreveu Kushner como “um grande aliado do México”, que ajudou a renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA, no acrónimo em inglês) entre os EUA, o Canadá e o México. O acordo revisto deverá ser assinado em Buenos Aires durante a cimeira do G20, que decorre entre sexta-feira e sábado.

É durante a cimeira na capital argentina que Peña Nieto vai condecorar Kushner com a Ordem da Águia Azteca. Para o historiador Enrique Krauze, trata-se de “um ato supremo de humilhação e cobardia”. Krauze lembra que “Kushner é o genro de quem apelidou os mexicanos de ‘assassinos e violadores’”.

Citado pelo “Guardian”, o professor do Centro de Investigação e Ensino de Economia Carlos Bravo Regidor disse: “Este é o final perfeito para Peña Nieto: uma ilustração insuperável da indignidade da posição do seu Governo em relação a Trump.”

No passado, a Ordem da Águia Azteca foi atribuída a personalidades como a Rainha Isabel de Inglaterra, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, o antigo Presidente sul-africano Nelson Mandela e o atual Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em agosto de 2016, o então ministro mexicano das Finanças Luis Videgaray convenceu Peña Nieto a convidar o então candidato Donald Trump para uma reunião no palácio presidencial na Cidade do México. Numa conferência de imprensa conjunta após o encontro, Trump voltou a assumir a promessa de construir um muro na fronteira entre os EUA e o México. Ao seu lado, Peña Nieto pareceu submisso, permanecendo em silêncio.

Kushner terá cultivado uma relação próxima com Videgaray, que se demitiu do Governo após o fiasco da visita de Trump mas que voltaria a integrar o Executivo como ministro dos Negócios Estrangeiros na véspera da tomada de posse de Trump como Presidente dos Estados Unidos.

Peña Nieto cessa funções a 30 de novembro, depois de seis anos envolvido em casos de corrupção e conflitos de interesses. A sua taxa de aprovação é de apenas 24%.