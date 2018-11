Senadora republicana Cindy Hyde-Smith vence segunda volta das eleições no Mississipi

A senadora republicana Cindy Hyde-Smith venceu esta terça-feira a segunda volta das eleições no Mississípi e tornou-se a primeira mulher eleita para o Congresso por aquele estado norte-americano. Com quase todos os votos contados, Hyde-Smith conseguiu 53,9% e o seu adversário, o democrata negro Mike Espy, 46,1%.

O resultado alarga a maioria republicana no Senado para 53 assentos, com os democratas a ocuparem os restantes 47.

Em comunicado, Hyde-Smith disse: “Quero que saibam que, independentemente da pessoa em quem votaram, vou representar todos os habitantes do Mississípi.” Reconhecendo a derrota, Espy afirmou-se “orgulhoso da campanha histórica e grato pelo apoio”.

O Presidente Donald Trump endereçou os seus parabéns à senadora republicana via Twitter.

Enforcamentos públicos e ligações à Costa do Marfim: uma campanha de casos

No início do mês, começou a circular um vídeo em que Hyde-Smith dizia que estaria “na primeira fila” se um dos seus apoiantes a “convidasse para um enforcamento público”. Para muitos, o comentário trouxe à memória os linchamentos de afroamericanos no passado.

O estado do Mississípi registou o maior número de linchamentos dos EUA entre 1882 e 1968. Espy considerou o comentário “repreensível”, enquanto Hyde-Smith garantiu que as suas palavras não tinham uma “conotação negativa”.

Também o candidato democrata está envolvido numa polémica relacionada com o seu trabalho de lobbying em 2011 na Costa do Marfim. O ex-Presidente Laurent Gbagbo foi extraditado para o Tribunal Penal Internacional (TPI), tornando-se o primeiro chefe de Estado sob custódia do TPI. Gbagbo enfrenta acusações de crimes contra a humanidade.

Em 1994, envolto numa teia de alegações de corrupção, Espy renunciou ao cargo de secretário da Agricultura do Presidente Bill Clinton. Quatro anos mais tarde, viria a ser absolvido de todas as acusações.