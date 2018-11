Putin acusa Ucrânia de provocar incidente para instaurar a lei marcial

O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou o seu homónimo ucraniano de ter orquestrado uma “provocação naval” no Mar Vermelho para reforçar a sua popularidade, a cerca de quatro meses das próximas eleições presidenciais na Ucrânia.

O confronto naval deu-se no passado domingo na costa da Crimeia, território anexado por Moscovo em 2014, quando navios da guarda costeira russa atacaram dois navios da Marinha ucraniana e um rebocador que percorriam aquelas águas. Segunda a versão russa dos acontecimentos, as embarcações ucranianas violaram a fronteira com a Rússia e cometeram “ações ilegais nas águas territoriais russas”, tendo apontado as suas armas em direção às lanchas russas. Terá havido também um aviso prévio para abandonar a zona que não foi cumprido.

A Ucrânia não só desmente que tenha recebido um alerta como assegura que a Rússia estava a par da deslocação dos navios, considerando por isso que foi cometido um “ato agressivo visando uma escalada premeditada” na região. Esta quarta-feira foi aliás divulgada informação pelas autoridades ucranianas sobre o local exato onde os navios foram apresados, para demonstrar que estavam em águas internacionais e não russas.

Depois da investida, e já perto da Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, os navios ucranianos foram bloqueados e os seus tripulantes detidos. Entre três a seis ucranianos terão ficado feridos. Dos 24 tripulantes a bordo dos navios ucranianos, 12 mantêm-se sob custódia e outros devem comparecer ainda esta quarta-feira em tribunal, enfrentando penas de até seis anos de prisão caso sejam considerados culpados.

O incidente veio aumentar a tensão entre os dois países, que há vários anos não entravam em conflito direto, embora as forças ucranianas continuem a lutar contra os separatistas apoiados por Moscovo no leste do país.

Presente num fórum financeiro realizado em Moscovo, Vladimir Putin disse ter a certeza que tudo isto foi “preparado por causa das eleições”, uma vez que o atual Presidente ucraniano “aparece em quinto lugar nas sondagens e não lhe resta outra opção a não ser forçar a qualquer custo uma subida”. Objetivo central do presidente Petro Poroshenko era também, e nas palavras de Putin, instaurar a lei marcial, aprovada pelo Parlamento na terça-feira, tendo usado o incidente como “pretexto” para fazer isso.

Ainda segundo o Presidente russo, os países ocidentais estão preparados para perdoar os líderes políticos ucranianos pelas suas falhas depois de terem percebido que se tinham limitado a acreditar incondicionalmente na versão ucraniana - claramente anti-Rússia, segundo Putin - sem questioná-la em momento algum.

A lei marcial entrou em vigor esta quarta-feira e irá manter-se durante 30 dias nas regiões que fazem fronteira com a Rússia. Esta lei excecional concede poderes novos ao Presidente ucraniano, nomeadamente o de impor restrições a manifestações públicas e regular os órgãos de comunicação social. Alguns deputados do Parlamento, onde a lei foi aprovada, manifestaram receio de que as eleições marcadas para março do próximo ano possa ser suspensas, hipótese que Poroshenko pôs logo de parte.

Entretanto, uma fonte do Ministério da Defesa em Moscovo anunciou que a península da Crimeia será reforçada com mais mísseis antiaéreos. Um alto funcionário do mesmo ministério, Vadim Astafyev, confirmou a informação e esclareceu que aos três sistemas de mísseis S-400 já instalados na Crimeia será acrescentado um outro, que estará operacional no final do ano.