Homem processa Havai por ter enviado alerta falso sobre míssil que lhe causou ataque cardíaco

Um casal processou o estado do Havai pelo envio de um alerta sobre um míssil, no início deste ano, que viria a provar-se ser falso, mas que terá causado um ataque cardíaco a um dos membros do casal.

James Sean Shields e a sua namorada Brenda Reichel interpuseram a ação legal na terça-feira. Além do Havai, também Vern Miyagi, antiga diretora da Agência de Gestão de Emergências do referido estado norte-americano foi nomeada como réu.

No documento onde é formalizada a queixa, o casal diz que se dirigiam de automóvel em direção à praia, a 13 de janeiro, quando receberam vários alertas nos seus telemóveis a respeito de um míssil que rumava ao Havai e que, face a isso, teriam de permanecer em lugar seguro. “Ambos os queixosos acreditaram que os alertas eram verdadeiros e ficaram extremamente assustados, pensando que iriam morrer em breve”, lê-se no documento, segundo o qual o casal, acreditando que “não haveria muito que pudesse fazer para se proteger da ameaça”, decidiu que “se ia morrer, então que morressem os dois juntos na praia”, para onde continuaram a dirigir-se.

Já na praia, fizeram várias chamadas telefónicas para se despedir dos seus familiares e foi nesse momento que James Sean Shields começou a sentir “uma dor muito intensa no peito”. Conduziu em direção ao hospital mais próximo e teve aí um ataque cardíaco. Foi submetido a tentativas de reanimação e depois a uma cirurgia de emergência. O casal assegura que foram realizados vários testes médicos durante este processo que mostram que não está a mentir.

Um médico californiano que conhece os detalhes da situação, John S. MacGregor, cardiologista e professor na San Francisco School of Medicine, também culpou o estado do Havai, afirmando que o alerta de míssil enviado contribuiu “de forma substancial” para o ataque de coração e paragem cardíaca. “James Sean Shields não tinha [até à data em que ocorreu o incidente] qualquer problema cardíaco. Quinze minutos depois de ter recebido o alerta apresentou sintomas de enfarte agudo do miocárdio e, de seguida, teve uma paragem cardíaca”, acrescentou.

Quando James Sean Shields e Brenda Reichel chegaram ao hospital, foi enviado outro alerta a avisar que, afinal, não havia míssil algum a aproximar-se do Havai, mas o casal já se encontrava, nesse momento, a tentar evitar que o pior acontecesse.

Mas não foi só a James e Brenda que o alerta sobre o míssil enviado em janeiro, durante o agudizar da retórica entre os EUA e a Coreia do Norte, causou pânico. Milhares de residentes ficaram assustados com a mensagem onde se lia: “Ameaça de míssil balístico em direção ao Havai. Procure abrigo imediatamente. Isto não é um simulacro” (em maiúsculas).

Mais tarde, veio a saber-se que o alerta fora enviado por engano por um funcionário da Agência de Gestão de Emergências do Havai, durante um simulacro de emergência. Foi também nessa altura que Vern Miyagi se demitiu do cargo que ocupava.