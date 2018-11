Eslovena Alenka Ermenc torna-se primeira mulher a chefiar exército no seio da NATO

Associated Press

A Eslovénia tornou-se o único país da NATO a nomear uma mulher como chefe do seu exército. A major-general Alenka Ermenc assume funções esta quarta-feira.

Com 55 anos, a ex-comandante do exército iniciou a sua carreira militar em 1991, quando o país conquistou a sua independência da antiga Jugoslávia. O Presidente esloveno Borut Pahor disse esperar que Ermenc melhore o desempenho do exército.

“A tendência global de uma situação de segurança em deterioração continua e, embora a Eslovénia não seja diretamente ameaçada em termos militares, precisa de melhorar a sua segurança militar de uma forma relativamente rápida”, afirmou o Presidente em comunicado.

No início deste ano, uma brigada do exército esloveno não passou no teste de prontidão para combate da NATO.

A principal porta-voz da Aliança Atlântica, Oana Lungescu, congratulou-se no Twitter com a nomeação de Ermenc, apresentando a major-general como “fã de snowboarding e jardinagem”.

Alenka Ermenc formou-se no Royal College of Defence Studies, em Londres, e concluiu um mestrado em Estudos Internacionais pela Universidade King’s College, também na capital britânica.

Agora, irá substituir o major-general Alan Geder, que está no cargo desde fevereiro. A promoção da major-general acontece depois de uma mudança de Governo em setembro, quando o primeiro-ministro de centro-esquerda Marjan Sarec assumiu funções.

A Eslovénia tem aproximadamente 7500 soldados, incluindo forças ativas e na reserva.