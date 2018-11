EUA impõem sanções a vice-presidente da Nicarágua e a conselheiro de segurança

Os Estados Unidos impuseram esta terça-feira sanções contra a vice-presidente e primeira-dama da Nicarágua, Rosario Murillo, e contra o conselheiro de segurança do casal presidencial. Murillo, esposa do Presidente Daniel Ortega, é acusada de corrupção e abusos dos direitos humanos.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que daria seguimento a uma ordem executiva emitida pelo Presidente Donald Trump para punir Murillo, acusando-a de controlar a polícia e a ala jovem do partido no poder, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, e ainda de estar envolvida em assassínios, tortura e sequestros.

Por sua vez, o assessor da primeira-dama e conselheiro de segurança Néstor Moncada Lau é acusado de pagar a grupos armados para reprimir manifestantes durante os meses de distúrbios antigovernamentais no início do ano.

As sanções proíbem indivíduos, bancos e outras entidades dos EUA de fazerem transações com Murillo e Moncada Lau, que também terão quaisquer ativos sob jurisdição americana congelados.

Em abril, manifestantes exigiram que Ortega renunciasse ao cargo na sequência da apresentação de medidas impopulares para a Segurança Social. No entanto, o Presidente recusou-se a negociar e enviou as forças de segurança para conter os protestos. Centenas de pessoas foram mortas em resultado dos confrontos.