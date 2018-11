Dirigentes europeus assumem possibilidade de novas sanções contra a Rússia após captura de navios ucranianos

Vários dirigentes europeus assumiram esta terça-feira a possibilidade de novas sanções contra a Rússia em resposta à captura de três navios ucranianos. No domingo, autoridades russas abriram fogo sobre as embarcações e, em seguida, apreenderam os navios e as respetivas tripulações. O incidente aconteceu perto da Crimeia, que a Rússia anexou da Ucrânia em 2014.

O conservador alemão Norbert Roettgen, um aliado próximo da chanceler Angela Merkel, disse que a União Europeia (UE) poderá precisar de endurecer as sanções impostas contra a Rússia pela anexação da Crimeia.

Karin Kneissl, ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria – país que assume atualmente a presidência rotativa da UE –, afirmou que o bloco comunitário considerará novas sanções em função “da exposição dos factos” e “da conduta de ambas as partes”.

A Polónia e a Estónia manifestaram o seu apoio a mais sanções. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Bartosz Cichocki, disse à agência Reuters que o incidente no Estreito de Kerch dava força ao pedido de Varsóvia de uma postura mais unificada do Ocidente em relação à Rússia.

Mais sanções “não ajudariam a resolver qualquer problema”, diz Rússia

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, sugeriu que a Europa deveria implementar de forma mais vigorosa as sanções existentes contra a Rússia.

Por sua vez, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Alexander Grushko, sublinhou que mais sanções “não ajudariam a resolver qualquer problema”. Grushko acusou Kiev de ter provocado o incidente para impedir a implementação do acordo de Minsk no leste da Ucrânia, que se destina a terminar os confrontos entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos. O responsável acrescentou que Moscovo tem um grande interesse em acabar com o conflito que já obrigou a Rússia a integrar mais de um milhão de refugiados da região.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se a 10 de dezembro, altura em que deverão discutir a mais recente crise e decidir se estendem as sanções à Rússia.