Após sete meses no limbo de um aeroporto, refugiado sírio tem vida nova no Canadá

A história de Hassan al-Kontar ecoa outras do mesmo género que têm acontecido nos últimos anos

Hassan al-Kontar, o refugiado sírio que passou sete meses no aeroporto de Kuala Lumpur (Malásia) à espera que a sua situação se resolvesse, começou finalmente a sua nova vida no Canadá. Quando chegou a Vancouver vestia uma t-shirt totalmente inadequada para o frio local, mas não se importou. Tinha à sua espera Laurie Cooper, uma das pessoas que mais fez para o ajudar, e em cuja casa vai ficar inicialmente.

Al-Kontar, de 37 anos, vive fora da Síria desde 2006. Paficista, não queria servir no exército. Membro da minoria druza, ameaçada no país, corria igualmente riscos de outro género. Durante anos trabalhou em gestão de marketing de seguros nos Emirados Árabes Unidos, mas em 2011 perdeu o visto e ficou a residir ilegalmente, acabando por ser expulso para a Malásia em 2017.

Aí obteve outro visto, mas apenas de três meses. Quando ia embarcar num voo da Turkish Airlines para o Equador viu-se barrado sem explicação. Tentou ir para o Cambodja, mas foi recambiado para a Malásia, que lhe recusou entrada. Ficou então num limbo de aeroporto que lembra outras histórias dos últimos anos.

Retido desde março numa zona sem restaurantes nem lojas, al-Kontar passou a estar dependente da generosidade dos tripulantes e outro pessoal, que lhe foram levando comida. A certa altura começou a pôr vídeos na internet onde mostrava o seu dia a dia no aeroporto, incluindo as escadas onde dormia e as atividades que ia inventando para entreter o tempo.

Campanha pública para lhe conseguir asilo

Os vídeos chamaram a atenção de muita gente (chegou a ter 20 mil seguidores) e levaram uma associação muçulmana de British Columbia, uma região canadiana, a interessar-se pelo problema de al-Kontar. Ao longo de meses, juntamente com Cooper, fizeram o que puderam para o levar para o Canadá, onde 14 mil refugiados já conseguiram asilo.

Uma angariação pública de fundos rapidamente obteve os milhares de dólares necessários para patrocinar a instalação de um refugiado no país. Mas isso não bastava, pois ainda havia que lidar com a burocracia. Um processo desse género costuma levar mais de dois anos na Malásia, e o que valeu ao sírio foi o empenho de várias entidades canadianas, a níveis diferentes.

O mês passado tudo ficou subitamente em risco quando al-Kontar foi preso pelas autoridades malaias e levado para um centro de detenção. A possibilidade de ser deportado para a Síria, onde enfrentaria prisão ou teria de servir no exército, parecia bastante real. Mas no fim tudo se resolveu e ele conseguiu embarcar no voo com destino ao Canadá.

Um advogado que o viu à chegada disse que ele estava exausto mas aliviado. Para já, arranjaram-lhe emprego num hotel. Com o seu espírito de iniciativa e a formação superior que tem (é licenciado em Direito), para não falar do seu talento na utilização da internet, é bastante provável que acabe por arranjar trabalho.