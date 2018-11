Aliado próximo de Trump sabia quando a Wikileaks ia publicar emails roubados à campanha de Hillary Clinton

Emails acabados de revelar publicamente mostram que um aliado próximo de Donald Trump, o seu velho amigo Roger Stone, sabia quando a Wikileaks ia publicar mensagens privadas da campanha de Hillary Clinton em 2016.

Embora isto já tivesse sido sugerido por um tweet do próprio Stone a 21 de agosto desse ano ("Confiem em mim, em breve será a vez de Podesta na linha de fogo", escreveu ele semanas antes de 50 mil emails do diretor de campanha de Clinton, John Podesta, serem divulgados pela Wikileaks na reta final da campanha presidencial), comunicações entre Stone e um seu colaborador, o autor Jerome Corsi, reforçam fortemente a suposição.

"Consta que o nosso amigo na embaixada está a planear mais 2 descargas. O impacto promete ser muito danoso", escreveu Corsi a Stone no início de agosto. O amigo na embaixada, ao que tudo indica, era Julian Assange, que decidiu a publicação de emails da campanha democratas obtidos por hackers russos ligados ao Kremlin.

Assange está há seis anos refugiado na embaixada do Equador em Londres, e recentemente soube-se que Moscovo chegou a elaborar um plano para o retirar de lá através da concessão de estatuto diplomático. O plano não avançou devido à recusa liminar do governo britânico, mas há todas as indicações que Assange colaborou durante algum tempo com os russos, que queriam prejudicar Hillary o mais que pudessem.

História falsa ou mal entendido?

Em declarações aos agentes de Robert Mueller, o procurador especial que investiga as ligações da Rússia à campanha de Trump, Corsi admitiu que ajudou Stone a apresentar uma história falsa para justificar o seu tweet de 21 de agosto (Stone explicou, implausivelmente, que ele se referia aos negócios de Podesta com um seu irmão). Stone já respondeu, explicando que Corsi percebeu mal a situação.

Os procuradores garantem que Corsi sabia que Stone, embora não tivesse uma função formal na campanha de Trump, estava em contacto regular com ela. É mais um associado próximo de Trump que teve acesso direto ou indireto a informação com origem russa. Outro é Paul Manafort, que chegou a ser diretor da campanha republicana e se encontra atualmente em detenção preventiva num processo em que é acusado de diversos crimes, financeiros e outros.

Manafort fez um acordo para obter uma pena mais leve a troco de colaborar com a justiça, mas há dias os procuradores tomaram a iniciativa invulgar de comunicar ao tribunal que ele lhes mentiu, pelo que a sua colaboração já não tinha valor.

Entretanto, talvez por se sentir cada vez mais pressionado, Trump publica mensagens crescentemente agressivas. Esta quarta-feira de manhã, escreveu: "Embora os nojentos Fake News estejam a fazer tudo para não o reportar dessa forma, pelo menos 3 atores centrais estão a sugerir que o Gangue de Democratas do Raivoso Mueller está a dizer viciosamente às testemunhas para mentir sobre factos & ter alívio".

Num comparação com o famoso senador democrata que nos anos 50 dirigiu uma campanha anticomunista que foi considerada uma caça às bruxas, Trum concluiu: "Isto é a nossa era Joseph McCarthy!"