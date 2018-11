Venezuela. Colômbia responsabiliza a “indiferença e tolerância” de Governos da região pela situação no país

A vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez responsabilizou nesta terça-feira os Governos da América Latina, pela "indiferença e tolerância" que levou ao que disse ser "a ditadura venezuelana". "Esta ditadura que há hoje na Venezuela, é uma consequência da tolerância que a América Latina teve. Houve uns (Governos) que se beneficiaram diretamente, recebendo recursos, aproveitando-se da riqueza petrolífera da Venezuela", disse.

Marta Lucía Ramírez falava aos jornalistas, em Miami, durante uma conferência de imprensa improvisada, antes de intervir num fórum sobre desafios e oportunidades para o Governo colombiano do Presidente Iván Duque, organizado pelo diário The Miami Herald. Segundo a vice-presidente colombiana "todo o hemisfério" tem responsabilidades no que acontece na Venezuela, pela "ditadura que se instalou" no país e por isso deve agora atender "a tragédia humanitária".

Marta Lucía Ramírez, frisou que alguns governos foram "indolentes", outros "condescendentes" e outros "cúmplices" com o que acontecia na Venezuela. Por outro lado explicou que a Colômbia tem sido "generosa" com os venezuelanos que fogem da crise no seu país e reclamou a falta de "estratégias regionais" e de recursos financeiros para enfrentar esse "problema".

Nesse sentido apelou a que todos os países e organizações multilaterais "reajam" e contribuam para a criação de um fundo de emergência, por princípio de "corresponsabilidade", alertando que um milhão de venezuelanos estão na Colômbia, mas que o seu país já não tem capacidade para receber mais. "Há muitos debates entre técnicos, enquanto os venezuelanos precisam de comida, medicamentos e normalizar as suas vidas", frisou, precisando que numa primeira etapa os venezuelanos chegaram ao seu país com recursos e formação, mas que agora chegam em condições precárias.

"A maior oportunidade (para os venezuelanos) seria que a Venezuela regressasse à democracia (...) todos devem apostar em pressionar (para que haja uma mudança", frisou.

Segundo a ONU, três milhões de venezuelanos saíram do país, 2,4 milhões dos quais para a América Latina e Caraíbas.