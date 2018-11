Televisão russa transmite “confissão” de marinheiros ucranianos

“Natureza provocatória”. Foi assim que as ações da Ucrânia no estreito de Kerch, que une os mares Negro e Azov, foram consideradas por Volodymyr Lisovyi, um dos militares ucranianos capturados pela Rússia. Numa declaração emitida pela televisão estatal da Rússia, três dos 24 militares fizeram uma espécie de confissão.

No entanto, na Ucrânia, a assunção da culpa está a ser interpretada como um farsa, uma vez que, segundo o comandante da marinha, citado pela BBC, trata-se de uma imposição da Rússia que terá coagido os marinheiros a desculparem-se em canal aberto.

Entretanto, ao militar Victor Varemez foi decretada prisão preventiva até 25 de janeiro. Foi acusado no âmbito do artigo 322 do Código Penal russo, que se refere a uma premeditada violação da fronteira por parte de um grupo de pessoas com uso de violência ou ameaça em utilizá-la, informaram os 'media' locais.

No domingo, ao largo da costa da Crimeia - anexada pela Rússia em 2014 - três navios da armada da Ucrânia (Berdiansk, Nikopol e Yani Kapu) foram apresados por guardas-costeiros russos, sob a acusação de terem entrado em águas territoriais russas sem autorização e de apontarem armas em direção às lanchas russas.

O confronto entre embarcações da guarda-costeira russa e navios ucranianos ocorreu no Mar Negro no final da tarde de domingo, quando estes últimos tentavam penetrar no estreito de Kerch e entrar no Mar de Azov, crucial para as exportações de cereais ou de aço produzidos no leste da Ucrânia.

Esta quarta-feira, mais nove outros marinheiros deverão comparecer em tribunal, enquanto os três feridos ainda se encontram hospitalizados.