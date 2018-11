Presidente do Afeganistão em Genebra para cimeira sobre desenvolvimento do país

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, chega esta terça-feira à Suíça para uma cimeira de dois dias em Genebra durante a qual discutirá com diplomatas internacionais o desenvolvimento e a economia do país. A cimeira, de que a ONU é coanfitriã, é anunciada como uma plataforma para o Governo afegão renovar o compromisso com as reformas e discutir as contribuições da ajuda com vista à estabilidade e segurança.

A delegação afegã deverá apresentar a sua estratégia de crescimento, desde a manutenção da paz e construção de infraestruturas até ao combate à corrupção e ao papel da mulher.

Em declarações à Al Jazeera, o porta-voz presidencial Haroon Chakhansuri disse: “Estamos nos 60% e ainda temos mais dois anos para a conclusão em indicadores mutuamente acordados, como a expansão do sector privado, o aumento das exportações, a reforma do sector de segurança e tornar o Governo afegão mais inclusivo ao nível do género.”

Juíza nomeada para Supremo e representação feminina nas forças de segurança e Governo

“Pela primeira vez na nossa história, temos uma juíza nomeada para o Supremo Tribunal. Também temos representação feminina nas Forças Nacionais de Defesa e Segurança do Afeganistão. Há pelo menos 30 mulheres em posições de liderança no Ministério do Interior”, indicou.

Em comunicado, o Ministério das Finanças revelou que ministros das Relações Exteriores de 62 países e delegações de 35 organizações de assistência irão participar na cimeira, que dará ao Executivo a oportunidade de convocar a comunidade internacional “a apoiar um processo de paz liderado pelo Afeganistão”.

1692 civis mortos nos primeiros seis meses do ano

A cimeira acontece numa altura em que a Administração norte-americana mantém negociações diretas com os talibãs, o maior grupo armado do Afeganistão que foi derrubado após a invasão de 2001, liderada pelos EUA. Os talibãs pretendem expulsar as forças internacionais do país e estabelecer um sistema legal baseado numa interpretação estrita da jurisprudência islâmica.

Este mês, os talibãs mantiveram três dias de conversas com o representante especial de Washington para o Afeganistão no Qatar, Zalmay Khalilzad, com o objetivo de renovar o processo de paz. O Governo afegão não esteve envolvido nestas conversações. Na semana passada, uma delegação de cinco membros dos talibãs participou pela primeira vez numa conferência internacional em Moscovo para discutir os esforços de paz no Afeganistão.

De acordo com dados divulgados em julho pela Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA, no acrónimo em inglês), 1692 civis foram mortos durante os primeiros seis meses de 2018, o número mais elevado na última década desde que a agência começou a contabilizar.