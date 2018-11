Itália. Comissão pode propor Procedimento por Défice Excessivo já em dezembro

A Comissão Europeia planeia propor a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo (PDE) a Itália em meados de dezembro, de acordo com a informação que o Expresso apurou. Há várias datas em cima da mesa, mas o dia 19 é, para já, o mais provável, tratando-se de uma quarta-feira e havendo nessa manhã reunião do colégio de comissários, que poderiam tomar a decisão formal de lançar o processo.

Itália pode ainda travar o pior cenário? A resposta é sim, mas requer uma correção muito substancial do Orçamento para o próximo ano. Não bastará cortar duas ou três décimas no défice nominal de 2,4% do PIB - previsto para 2019 - porque isso não resolverá o problema da falta de consolidação.

Tal como está, o Orçamento italiano aponta para um aumento do défice estrutural de 0,8% do PIB (nas contas de Bruxelas o impacto é até superior), quando deveria haver uma redução de 0,6% do PIB neste parâmetro que exclui os efeitos do ciclo económico.

Esta segunda-feira, o vice-primeiro-ministro e líder do movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, admitiu que o governo de coligação com os nacionalistas da Liga poderia rever a meta do défice nominal, mas desde que não se tocasse nas medidas orçamentais. Essa revisão poderia ser para 2% ou 2,1%, de acordo com fonte governamental citada pelo jornal "Les Echos".

A notícia da disponibilidade de Roma para evitar um processo disciplinar de Bruxelas acalmou os mercados e animou as bolsas, mas ainda não convenceu a Comissão Europeia. Ao que o Expresso apurou, Bruxelas ainda não vê ação palpável capaz de travar o processo em curso.

Na passada quarta-feira, a Comissão Europeia concluiu que o Orçamento italiano para 2019 incumpre de forma "particularmente grave"o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ao mesmo tempo, num relatório paralelo, chegou à conclusão que Itália também deixou de cumprir as regras da dívida. E é esse o problema que justifica o PDE.

O relatório sobre a dívida está nesta altura a ser analisado pelos estados-membros, que têm ainda mais uma semana para dizerem se concordam ou não com a avaliação do executivo comunitário. Se estiverem em sintonia e se Itália não recuar e introduzir no Orçamento medidas capazes de cortar no défice estrutural e garantir a redução da segunda maior dívida da UE, então a Comissão deverá dar o passo seguinte.

A proposta formal de abertura do PDE seria feita em meados de dezembro, antes das férias do natal, mas seria preciso esperar por 2019 e pela reunião de janeiro dos ministros das Finanças dos 28 (ECOFIN) para conhecer a decisão final.

Itália receberia então uma recomendação para corrigir a dívida ao longo de um determinado prazo, que deveria ser de vários anos. A dívida italiana está nos 130% do PIB, quando as regras europeias apontam para um limite de 60%.

No entanto, o governo de Roma teria já em 2019 de dar mostras de "ação efetiva" para cumprir a trajetória. De acordo com as regras, esse período varia entre três e seis meses. Se até lá, o governo italiano não recuar, então a Comissão poderá começar a equacionar a aplicação de sanções.