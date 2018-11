Human Rights Watch pede à Argentina que use jurisdição universal para investigar príncipe herdeiro saudita

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) pediu à Argentina que usasse uma cláusula da sua Constituição para investigar o papel do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em possíveis crimes contra a humanidade no Iémen e na morte do jornalista Jamal Khashoggi.

A Constituição da Argentina reconhece a jurisdição universal para crimes de guerra e tortura, o que significa que as autoridades judiciais podem investigar estes crimes e processar os implicados, independentemente do local onde os crimes tenham sido praticados.

A diretora da HRW para o Médio Oriente e Norte de África, Sarah Leah Whitson, disse que a organização levou o caso à Argentina porque o príncipe herdeiro saudita vai participar na abertura da cimeira do G20, que decorre entre sexta-feira e sábado em Buenos Aires.

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, colunista do jornal “The Washington Post” e crítico do príncipe herdeiro, foi morto e esquartejado no consulado de Riade em Istambul, no início de outubro. Uma investigação da CIA concluiu que Mohammed bin Salman ordenou a morte de Khashoggi.

Fontes judiciais afirmaram aos media argentinos ser extremamente improvável que as autoridades respondam ao apelo. No entanto, a agência Reuters lembra que outros casos que se serviram da jurisdição universal tiveram sucesso no passado – por exemplo, em 1998, quando o juiz espanhol Baltasar Garzón conseguiu ordenar a prisão em Londres do antigo ditador chileno Augusto Pinochet.