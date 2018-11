França. Alto funcionário do Senado preso por suspeitas de espionagem para Pyongyang

Um alto funcionário do Senado francês foi preso no domingo pelos serviços de informação por suspeitas de espionagem para a Coreia do Norte. A informação foi confirmada à agência de notícias France Presse por fonte próxima do processo.

Interpelado no domingo à noite, Benoît Quennedey, administrador da direção de arquitetura, património e jardins do Senado, foi colocado sob custódia no âmbito de uma investigação iniciada em março. A investigação diz respeito à “recolha e entrega a uma potência estrangeira de informações suscetíveis de prejudicar os interesses fundamentais da nação”, precisou uma fonte judicial.

Os investigadores da Direção Geral de Segurança Interna (DGSI) tentam determinar se Quennedey “forneceu” efetivamente informações ao regime de Pyongyang, segundo revelou uma fonte próxima da investigação.

O programa “Quotidien” do canal de televisão TF1 revelou que os escritórios do suspeito no Senado foram alvo de buscas numa “operação policial sem precedentes”. Benoît Quennedey foi interrogado pela DGSI, acrescentou o “Quotidien”, que fez um apanhado de aparições televisivas em que o suspeito aparentava ser próximo do regime norte-coreano.

Questionada pela AFP, a presidência da câmara alta do Parlamento francês não quis comentar o caso.