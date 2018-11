Facebook conhecia atividade de espionagem russa na rede já em 2014

A denúncia contraria declarações anteriores feitas pelos responsáveis da empresa, mas documentos secretos agora citados revelam que o Facebook sabia que entidades ligadas à Rússia estavam a realizar atividades de espionagem dentro da rede social já em 2014. Disse-o Damian Collins, presidente do Comité Digital, de Cultura, Meios de Comunicação e Desporto do Parlamento Britânico, referindo ter tido acesso a um e-mail interno em que um engenheiro do Facebook expunha a suspeita.

Em causa está um recurso que permitia aos anunciantes recolher grandes quantidades de dados. Até agora, a posição oficial do Facebook é a de que só ficou ciente desse tipo de atividade russa na rede social após as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O comité britânico obteve o e-mail depois de ter obrigado o fundador de uma empresa de software dos EUA, a Six4Three, a entregar uma grande quantidade de documentos durante uma viagem de negócios a Londres - papeis que a companhia norte-americana tinha na sua posse no âmbito de um processo legal que moveu contra o Facebook.

A Six4Three, que entretanto faliu, desenvolveu uma aplicação que permitia aos utilizadores encontrar fotos de mulheres em biquini publicadas na rede social, o que levou o Facebook a encerrar a Pikini, em 2015. A empresa alega, por isso, ter sido prejudicada e lesada economicamente.

Sobre o alegado alerta, o Facebook afirmou que o e-mail citado por Collins foi retirado do contexto. “Os engenheiros que sinalizaram essas preocupações iniciais analisaram de facto a situação, posteriormente, e não encontraram provas de atividades específicas da Rússia”, respondeu a empresa às questões enviadas pela Bloomberg.

Já perante o comitê de Collins, esta terça-feira, Richard Allan, vice-presidente de soluções de políticas do Facebook, disse no seu depoimento que não discutiria os documentos, pelo facto de estes terem sido selados pelo tribunal da Califórnia. A expectativa é a de que a documentação obtida venha a ser publicada na próxima semana, esclareceu Damian Collins.