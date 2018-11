Turquia. Quatro mortos em acidente com helicóptero militar

O helicóptero, que estava em missão de treino, atingiu o telhado de um prédio no bairro de Sancaktepe, em Instambul

As autoridades turcas informaram esta segunda-feira que um helicóptero militar com cinco soldados a bordo caiu num bairro de Istambul, provocando a morte de quatro tropas.

O quinto soldado foi levado para um hospital com ferimentos.

A agência de notícias turca Anadolu informou que o helicóptero, que estava em missão de treino, atingiu o telhado de um prédio e caiu entre blocos de apartamentos no bairro de Sancaktepe, em Istambul, no lado asiático da cidade.

Segundo as autoridades, não houve mais feridos resultantes do acidente.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades turcas.