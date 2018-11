Síria apela à ONU para condenar rebeldes após ataque com substâncias químicas não identificadas

A Síria apelou este domingo às Nações Unidas (ONU) para condenarem os rebeldes na sequência de um ataque com substâncias químicas não identificadas na cidade de Alepo, que levou dezenas de vítimas asfixiadas aos hospitais.

Os médicos relataram uma torrente de pacientes com problemas respiratórios, olhos inflamados e outros sintomas após um ataque no sábado. As autoridades síria e russa responsabilizam os rebeldes pelo ataque.

Segundo o serviço estatal de notícias sírio, mais de 100 pessoas foram afetadas pelo ataque, embora não se tenham registado mortes. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos divulgou um número de vítimas ligeiramente inferior. E um porta-voz do Ministério russo da Defesa disse que 46 pessoas, incluindo oito crianças, foram expostas a produtos químicos.

Não se sabe ainda quem iniciou o ataque ou qual a substância usada. O movimento rebelde na Síria encontra-se em retração e é uma manta de retalhos de fações sem comando central. Alguns grupos rebeldes negaram as acusações feitas pelas autoridades sírias e russas.

Autoridades sírias quebram acordo de setembro com ataques aéreos sobre território rebelde

O Ministério sírio das Relações Exteriores instou o Conselho de Segurança a condenar o que chamou de “crimes terroristas” e a tomar “medidas dissuasoras e punitivas contra os países e regimes que apoiam e financiam o terrorismo”.

As armas químicas já foram anteriormente usadas durante os sete anos de guerra na Síria, tendo o Governo do Presidente Bashar al-Assad lançado os ataques mais mortíferos contra enclaves rebeldes com produtos químicos como gás sarin e cloro. Acredita-se que os rebeldes também usaram produtos químicos como armas em ataques menores sobre áreas controladas pelo Governo.

Entretanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que aviões de combate atingiram território rebelde no noroeste da Síria no domingo, a primeira vez desde que a Rússia e a Turquia concordaram em criar uma zona de segurança em setembro. O grupo disse que os ataques aéreos atingiram os subúrbios a oeste da cidade de Alepo.