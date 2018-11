Processo com 123 anos vai a julgamento no Brasil

O processo judicial mais longo do Brasil será julgado esta terça-feira no Supremo Tribunal do país. Em causa está o Palácio Guanabara, atual sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Descendentes da antiga família real brasileira reclamam uma indemnização por terem sido expropriados após a proclamação da República, no final do século XIX.

A República foi proclamada em 1889, mas a princesa Isabel (nome completo: Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança Bourbon e Orleans) e o seu marido, o Conde D'Eu, recusaram abandonar o Palácio, alegando que lhes pertencia. O edifício tinha sido comprado com dinheiro do dote oficial que ela recebera por virtude do seu casamento e posteriormente expandido.

Em 1894 o estado tomou conta do Palácio à força, expulsando os seus ocupantes reais. No ano seguinte a princesa entrou com uma ação para reclamar a propriedade. Diversas instâncias negar-lhe-iam razão e o processo chegou a ser declarado prescrito, mas em 1979 uma sentença do Tribunal Federal de Recursos revogou essa decisão. Neste momento o processo tem 123 anos.

Com o tempo, a família deixou de querer a propriedade do Palácio - que entretanto foi repartição e residência dos Presidentes da República antes de alojar o governo do estado - e passou a exigir apenas uma indemnização. Esta terá de ser calculada no caso de eles vencerem a ação agora em curso.

Milton Teixeira, um historiador citado pela Sputnik News/Brasil, considera totalmente infundada a pretensão da família. "Quando se vive numa monarquia, o monarca é dono de tudo. Não existe o conceito de propriedade privada e quando é proclamada a República os bens são tirados do monarca e passam a pertencer à União".

Teixeira acrescenta que um dos argumentos invocados pela família, o facto de os habitantes de Petrópols pagarem uma taxa cada vez que um edifício é vendido, não tem cabimento nem enquanto precedente nem em si mesmo. "Você não se pode basear numa aberração para definir um procedimento legal", explica.