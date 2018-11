Oposição no Zimbabwe volta a pressionar Presidente para partilha do poder

Os líderes da oposição no Zimbabwe vão voltar esta semana a pressionar o Presidente Emmerson Mnangagwa e o seu partido Zanu-PF a partilhar o poder. A garantia foi dada ao jornal inglês “The Guardian”.

O líder do Movimento pela Mudança Democrática (o maior partido da oposição), Nelson Chamisa, disse que um comício na quinta-feira na capital Harare exigirá uma “autoridade de transição” para “levar o país para a frente”. Chamisa reiterou a sua rejeição dos resultados das eleições presidenciais de há quatro meses.

“Precisamos de uma abordagem coletiva. As pessoas votaram e isso tem de ser respeitado”, afirmou Chamisa ao “Guardian”. Mnangagwa foi declarado vencedor das eleições, as primeiras após a destituição de Robert Mugabe na sequência de um golpe militar no ano passado.

“Mugabe é o pai fundador do Zimbabwe livre”, disse Presidente eleito em julho

Atualmente com 94 anos, Mugabe tem recebido tratamento médico em Singapura nos últimos dois meses. Está incapaz de andar por causa dos problemas de saúde e da velhice, revelou Mnangagwa no sábado. “Mas o que ele pedir nós providenciaremos”, garantiu perante centenas de apoiantes. “Estamos a cuidar dele. Ele é o nosso pai fundador. Ele é o pai fundador do Zimbabwe livre”, acrescentou.

Mugabe, que assumiu o poder em 1980, deverá regressar ao país esta semana.

Mnangagwa desenvolveu árduos esforços para convencer a comunidade internacional de que o Zanu-PF renunciou à repressão e brutalidade que caracterizaram os 38 anos do partido no poder, escreve o “Guardian”. O recém-eleito Presidente prometeu reativar a economia em dificuldades, atraindo investimentos estrangeiros diretos.

Constituída comissão de inquérito após morte a tiro de seis civis desarmados

Embora as eleições de julho não tenham sido marcadas pelo tipo de violência sistemática da era Mugabe, alegadas irregularidades durante a contagem e repressão violenta após a votação resultaram num apoio tímido de Mnangagwa por parte das principais potências internacionais.

A morte a tiro de seis civis desarmados em Harare durante os protestos da oposição também tem dificultado o apoio ao novo Governo. Para atenuar as críticas, Mnangagwa criou uma comissão de inquérito sobre os assassínios liderada pelo antigo Presidente sul-africano Kgalema Motlanthe.