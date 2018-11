Ex-assessor de Trump ingressou hoje na prisão por mentir ao FBI

O ex-assessor do Presidente dos EUA na campanha para as presidenciais de 2016 ingressou nesta segunda-feira na prisão, para cumprir uma pena de 14 dias por ter mentido ao FBI no âmbito das investigações sobre uma alegada interferência da Rússia. George Papadopoulos apresentou-se hoje na prisão federal de Oxford, estado do Wisconsin, referiram os media locais.

O ex-assessor de Donald Trump, eleito para a presidência nas eleições de novembro de 2016, tinha sido condenado a 14 dias de prisão após se ter declarado culpado em outubro de 2017 do delito de mentir ao FBI, quando arriscava uma pena de cinco anos de detenção.

Papadopoulos aceitou colaborar com o procurador especial Robert Muller que, desde maio de 2017, investiga a suposta ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro de 2016.