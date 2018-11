Até os chefes de espiões podem morrer de doença

A tentativa falhada de assassinar o antigo espião russo Sergei Skripal em Salisbury, no Reino Unido, irritou seriamente o presidente Vladimir Putin. Segundo relatórios que apareceram nos jornais, ele terá convocado o chefe do serviço militar de espionagem no estrangeiro, Igor Sorobov, e deu-lhe uma severa reprimenda que o deixou bastante abalado. Agora, escassas semanas depois, foi anunciada a morte de Sorobov.

Dada a frequência com que aparecem mortas pessoas que de alguma forma contrariam Putin - jornalistas, opositores e antigos espiões, entre outros - é inevitável surgirem teorias sobre as causas reais da morte de Sorobov. Tanto mais que o seu predecessor, Igor Sergun, morreu em circunstâncias misteriosas - no Líbano ou em Moscovo, segundo as diferentes versões.

As especulações valem o que valem. Em relação a Sorobov, várias fontes confirmam que estava há muito doente com um cancro. Nos últimos tempos, teria entregue a direção da GRU a um adjunto, o que poderá ajudar a explicar as trapalhadas com Skripal e outras.

Se é que foram trapalhadas. Uma outra teoria garante que o propósito dessas operações é espalhar o medo, portanto convém não passarem despercebidas. Nunca teria havido intenção de fazer a morte parecer acidental, antes pelo contrário.

Isto até poderia ser verdade, não fossem todas as mortes inexplicadas de russos exilados desde que Putin subiu ao poder. Por cada um que sobrevive ou em cuja situação se descobre o veneno empregue, há outros que morrem repentinamente por causa desconhecida. É mais natural pensar que pelo menos alguns deles tenham sido vítimas de operações bem sucedidas.

O assassinato de "traidores" no estrangeiro tornou-se política oficial na Rússia, confirmada aliás por uma lei que a autoriza - lei aprovada na altura em que outro antigo espião Sergei Litvinenko, foi assassinado em Londres com uma substância altamente radioativa, o polónio, administrado por dois russos que se encontraram e tomaram chá com ele num hotel.

Espionagem projeta poder

Como qualquer chefe de espionagem, Sorobov era uma pessoa da qual se sabia muito pouco. Tinha 62 anos. Formou-se com distinção na academia da Força Aérea em Stavropol e fez uma carreira militar antes de entrar para a GRU. Antes de ser promovido a chefe da agência em 2016, dirigiu o diretorado de inteligência estratégica. E é tudo.

A sua biografia pública são de facto as operações que dirigiu. Daquilo que se conhece, há as operações na Crimeia, que marcaram o verdadeiro renascimento da agência. A mistura de desinformação e operações militares (mal) disfarçadas que acompanharam a anexação desse território pela Rússia corresponde a uma forma híbrida de fazer a guerra que é caracteristicamente russa.

Em termos gerais, a espionagem ajuda a permitir a uma potência cujos recursos são limitados comparados com os dos EUA ou da China projetar poder muito para além da sua dimensão. É isso que explica as atividades de ciberguerra que Moscovo tem levado a cabo, desde a intervenção nas eleições presidenciais americanas até ao "hacking" do organismo mundial anti-doping e da agência que lida com Armas Químicas, passando pela promoção de golpes de Estado (Montenegro) e pelas operações de assassinato no estrangeiro, entre outras.

Este reportório resulta em parte de uma opção tomada por Valery Gerasimov, o chefe de Estado Maior do Exército nomeado em 2012, no sentido de atribuir um papel bastante maior à espionagem. "Os seus horizontes alargaram-se e com a oferta veio a procura. Eles instalaram-se no seu novo papel exatamente na mesma altura e que Putin começou a rejeitar a sua própria ideia de que a Rússia precisava de ser amiga do Ocidente", explica Tatyana Stanovaya, diretora de uma firma de análise política.

Falhanços difíceis de entender

Não que o GRU alguma vez tivesse atingido os extremos de desprestígio que afetaram o KGB. Após apoiar o golpe de Estado contra Gorbachev em 1991, esta agência foi partida em duas. Ao GRU isso nunca aconteceu, e ainda há três semanas Putin a louvou publicamente numa cerimónia, ao mesmo tempo que deplorava expressamente traidores como Skripal.

Putin falava por ocasião dos 100 anos do GRU (que foi fundado por Leon Trotsky em 1918, pouco depois da Revolução Russa) e o seu discurso terá tido por objetivo levantar o moral da agência, cujos erros ultimamente têm sido abundantes, e de um género difícil de entender em profissionais a este nível.

Que os dois agentes da GRU responsáveis pelo envenenamento de Skripal tenham sido rapidamente identificados por uma organização de amadores utilizando informação de acesso livre, já seria bastante embaraçoso. Que os quatro agentes enviados para espiar a Organização para a Proibição de Armas Químicas tenham usado os seus próprios nomes, ainda o é mais.

Alguns defensores da agência dizem que nesse tipo de operações é inevitável haver erros de vez em quando. E de qualquer modo, as coisas nunca são bem o que se julga. Embora constasse de uma lista de russos oficialmente sancionados pela administração norte-americana, Korobov foi autorizado a visitar os EUA no ano passado para conversas com os seus homólogos.

O governo americano justificou que os serviços de inteligência dos dois países tinham interesses comuns numa série de áreas, incluindo a luta contra o Daesh. E Korobov, que também em 2017 foi agraciado por Putin com o título de "Herói da Federação Russa", continuou a fazer o seu trabalho.

Quanto à sua morte aos 62 anos, é normal num país com uma esperança de vida tão baixa como a da Rússia, em especial para os homens.