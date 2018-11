145 baleias-piloto morrem depois de encalharem ao largo da Nova Zelândia

Quase uma centena e meia de baleias-piloto morreu depois de encalhar em Mason Bay, na ilha de Stewart, na Nova Zelândia. Um alpinista avistou as baleias no sábado e notificou o Departamento de Conservação às 22h30.

O diretor operacional do departamento, Ren Leppens, disse que metade das baleias já tinha morrido no momento em que foram encontradas e que, devido à condição das restantes e em virtude de se encontrarem num local remoto de difícil acesso, tomou-se a decisão de as eutanasiar. No total, morreram 145 baleias-piloto.

“Infelizmente, a probabilidade de sermos capazes de devolver com sucesso à água as baleias restantes era extremamente baixa. A localização remota, a falta de pessoal próximo e a condição deteriorante das baleias significavam que a coisa mais humana a fazer era eutanasiá-las. Mas é sempre uma decisão que parte o coração”, acrescentou, citado pelo “New Zealand Herald”.

Os encalhes de mamíferos marinhos são uma ocorrência relativamente comum na costa da Nova Zelândia, com o Departamento de Conservação a responder a uma média de 85 incidentes por ano – a maioria de animais sozinhos, revela o jornal.