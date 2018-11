Naufrágio. Festa em navio cruzeiro acaba em tragédia no Uganda

Cerca de 100 pessoas estavam a bordo de um navio cruzeiro, a participar numa festa, quando a embarcação afundou devido ao mau tempo que atingiu o Lago Vitória, um dos grandes lagos africanos

Vinte e duas pessoas morreram e outras 60 continuam desaparecidas no Uganda, no naufrágio de um barco onde decorria uma festa no Lago Vitória, segundo a polícia local.

"Vinte e dois corpos foram encontrados e 26 pessoas foram resgatadas com vida", segundo Asuman Mugenyi, diretor de operações da polícia, citado pela agência France Presse.