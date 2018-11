O tenente-general Ben Hodges liderou as forças americanas na Europa até 2017. Deixa um alerta os aliados da NATO: o crescente empenho militar dos EUA no Pacífico, devido à expansão chinesa, não só esgotará os meios americanos como deixará os europeus mais sós face à ameaça russa. E se o conflito entre EUA e China no Pacífico parece certo, Hodges sustenta que já se vive um estado de guerra no teatro europeu, fruto dos ciberataques russos que visam desestabilizar as democracias liberais.

Porque crê na inevitabilidade de um conflito EUA-China?

O comportamento de Pequim no Mar do Sul da China — construção de ilhas artificiais em águas internacionais, reclamando direitos que colidem com países como o Vietname ou as Filipinas — cria condições para um conflito armado. Quando olhamos para a população da China, para a sua economia e para a sua escassez de recursos naturais, percebemos que terá de os encontrar algures. Quando digo que EUA e China estarão em guerra dentro de 15 anos, tal não significa que estarão todos à espera de uma hora marcada. O conflito resultará de várias circunstâncias. Porém, esse caminho está a ser trilhado pela China. Veja-se o que aconteceu no fim de setembro, quando dois contratorpedeiros, um chinês e um americano, estiveram a metros de colidir por nenhum ter querido recuar. Os militares americanos estavam a defender o direito de navegação em águas internacionais e continuarão a fazê-lo. As ilhas artificiais são isso mesmo, artificiais. Antevejo que a dada altura, eles farão um cálculo errado e atacarão um navio ou avião americano.

Esse confronto ficará confinado à região do Pacífico?

Tendo a pensar que Pequim luta por uma hegemonia regional. Não me parece interessada em construir uma marinha capaz de ombrear com a americana no mundo, mas desenvolve tecnologia que lhe permitirá transportar rapidamente, por via marítima ou aérea, forças para qualquer ponto do Pacífico. Tal tornaria muito difícil uma resposta americana. Outro aspeto é a infiltração de membros do Exército Popular de Libertação [forças armadas chinesas] em países ocidentais com o objetivo de roubar tecnologia essencial para a segurança nacional.

A mudança de foco para o Pacífico enfraquecerá a NATO e o laço transatlântico?

Os militares americanos aprenderam desde muito cedo um modelo em que os EUA podiam a qualquer altura levar a cabo duas guerras e meia, isto é, duas de larga escala e uma regional. Por mar, ar e terra seríamos capaz de vencer, por exemplo, no teatro europeu, no Pacífico e noutro de menor escala, uma espécie de Afeganistão. Esse modelo já não é válido. A possibilidade de conflito com a China é significativa e os EUA não terão capacidade para exercer o mesmo papel na Europa. É fundamental que o pilar europeu da NATO seja fortalecido, de maneira a precaver tentativas de expansão russa. O contributo dos EUA será modesto.

Como se reforça o pilar europeu sem o músculo dos EUA?

Temos de deixar de ofender aliados em público, dando a ideia de não estarmos comprometidos com a Aliança. Nunca imaginei ouvir um chefe de Estado americano questionar o Artigo V da NATO, que estipula que um ataque a um membro é um ataque contra todos. Contudo, os atos desta Administração têm fortalecido no terreno o envolvimento americano no cenário europeu. Aumentámos o número de militares estacionados e, nos últimos dois anos, o Congresso americano aumentou o orçamento do Programa de Dissuasão Europeu, iniciado em junho de 2014, três meses após a anexação da Crimeia pela Rússia, para incrementar a presença militar dos EUA na Europa.

Tem a certeza de que a Europa não será abandonada?

Sim. A terminologia usada por Barack Obama, quando falou em mudança de foco para o Pacífico, não foi feliz. Não é isso que queremos. Esse será o cenário mais complexo, mas continuaremos comprometidos com o teatro europeu.

Trump insiste que os aliados europeus terão de investir mais em Defesa.

Essa exigência não tem nada que ver com Trump. Todos os líderes americanos têm dito o mesmo. O objetivo de 2% do PIB é o mínimo. Trump não tem gerido bem o assunto, nomeadamente devido ao comportamento impróprio com aliados como a Alemanha, fundamental na estratégia de defesa americana, dado o acesso às bases militares. Devem fazer mais? Sim. Investir mais? Sim. Mas é necessária uma abordagem mais sofisticada de Washington sobre a partilha do fardo.

O que deve ser feito?

Investir mais em infraestruturas e meios para transporte de forças. Não interessa quantos militares temos e o grau de sofisticação dos meios estacionados. Se não podem ser transportados para os locais onde são necessários, deixam de ser úteis. Corremos o risco de a Rússia atacar um dos membros europeus da NATO só para provar que não temos capacidade de resposta. Precisamos de mais comboios alemães e não de mais tanques alemães. Devíamos incentivar os europeus a investir em sistemas de ferrovia para uso duplo [civil e militar]. No capítulo da cibernética, note-se que os 2% dedicam-se apenas a gastos de defesa convencionais, não se aplicando à proteção dos sistemas de comunicação de portos e aeroportos. Além disso, os nossos exercícios militares na Europa usam energia importada da Rússia. É insano! Temos de estender oleodutos e gasodutos para leste, facilitando o consumo de energia vinda do ocidente. Tudo o que impeça os russos de usarem a energia como arma é positivo. Depois temos o problema das infraestruturas no leste europeu (estradas, pontes, etc.). Não têm robustez para o transporte de material de guerra.

A sua análise surge numa altura em que Trump anunciou a rescisão do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio [INF, sigla em inglês]. A Europa está preparada para nova corrida às armas nucleares?

Prefiro que os EUA permaneçam em acordos internacionais e tentem melhorá-los por dentro. A maioria dos países europeus prefere este tipo de plataformas e temos de proteger a coesão da Aliança Atlântica. Pensei o mesmo no caso do acordo nuclear com o Irão. Não era perfeito, mas podia ser melhorado. Dito isto, há três coisas erradas no INF. Primeiro: sucessivas violações russas. Segundo: falta de atualização que espelhe os avanços tecnológicos. Terceiro: ausência da China, que não pode, simplesmente, ficar de fora.

Trump arrisca-se a fazer o jogo de Vladimir Putin, um dos maiores críticos do acordo?

Os objetivos do Presidente russo passam por dividir a NATO e destruir a UE. Quer uma estrutura mundial que permita à Rússia ascender de novo ao topo. NATO e UE são obstáculos. Daí investirem tanto na perturbação dos processos eleitorais europeus e americano.

Até onde irá Putin?

Veja-se o que sucede no mar de Azov, onde forças russas bloqueiam a entrada de navios ucranianos. Quase 40% da Geórgia continua ocupada por forças russas. Graças a Deus que Merkel manteve as sanções económicas contra a Rússia após a ocupação da Crimeia. Também é óbvio que Putin continuará a apostar em propaganda e ciberataques.

Chegaremos ao nível da Guerra Fria?

Vivi na Alemanha no pico da Guerra Fria. Havia forças do Pacto na Alemanha de Leste e destacamentos colossais da NATO na Alemanha Ocidental. Milhares de armas nucleares apontadas por ambos os lados. Porém, conseguimos estabelecer um relacionamento básico. Hoje parece diferente, dado o recurso aos ciberataques, o que leva várias pessoas a falar de um estado de guerra híbrido, de nova geração, para acabar com a coesão do Ocidente.