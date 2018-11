Acordo do 'Brexit': A "peça de arte diplomática" que o parlamento britânico pode ainda destruir

Os 27 aprovaram, está aprovado. O Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia está fechado e o recado para o parlamento britânico é o de que não há margem para mais renegociações. Um discurso de pegar ou largar feito à medida dos deputados conservadores, unionistas e trabalhistas que continuam a contestar o tratado jurídico de divórcio e a ameaçar chumbá-lo na Câmara dos Comuns.

"Aqueles que acham que ao rejeitarem o acordo vão conseguir um melhor, ficarão dececionados", afirmou de forma direta o Presidente da Comissão Europeia no final da cimeira extraordinária. Jean-Claude Juncker diz não querer dar lições aos parlamentares britânicos, mas deixa-lhes claramente o aviso de que o texto fechado pelas equipas de negociação é "o melhor possível" e o "único acordo possível".

O resto são "fantasias", defende António Costa. O primeiro-ministro português sai também em defesa de um entendimento que estabelece um período de transição de quase dois anos, que garante os direitos dos europeus que vivem no Reino Unido, que permite às empresas que não haverá vazio legal, que assegura que os britânicos vão pagar os compromissos financeiros assumidos até ao final de 2020, e que, durante esse tempo, os dois lados vão poder negociar a futura parceria.

"Não há alternativa", diz Costa e os restantes líderes estão com ele, num discurso que parece ter sido concertado pelos Vinte e Sete, no sentido de arrefecer qualquer ímpeto britânico de reabrir o processo das negociações.

"Criámos uma peça de arte diplomática", concluiu a chanceler alemã, Angela Merkel. E mais não quis comentar, empurrando outros cenários possíveis para o campo da especulação. E não foi a única. Também António Costa se escusou a fazer comentários sobre uma possibilidade prevista no artigo 50 do Tratado de Lisboa, que passa pela prorrogação do prazo de saída.

Por unanimidade e com o acordo dos britânicos, o Conselho Europeu poderia adiar a saída marcada para 29 de março. Mas como também disse António Costa "cada problema a seu tempo". E o objetivo dos Vinte e Sete é pôr em marcha este Acordo, exercendo pressão sobre o parlamento britânico, e tentando contornar novos obstáculos ou uma nova crise política: em Londres e com Londres.

A própria primeira-ministra britânica alinha com os Vinte e Sete. "No parlamento e onde quer que seja, vou defender este acordo com toda a minha alma e estou ansiosa por essa campanha", disse Theresa May em Bruxelas, num apelo para ser ouvido na Câmara dos Comuns em Londres. A primeira-ministra está consciente de que a maioria necessária para passar o texto não está garantida e faltam-lhe apoios dentro do próprio partido Conservador.

"Numa negociação não se consegue tudo o que quer", reconheceu, garantido que foram no entanto "identificados os interesses vitais". E dirigindo-se aos britânicos voltou a repetir que este é o acordo que lhes devolve o "controlo das fronteiras" e "o fim da livre circulação de pessoas de uma vez por todas", tal como o "controlo do dinheiro" e "o fim das contribuições para a UE".

O Plano B continua a ser o de contingência

Do lado da UE falta ainda a ratificação no Parlamento Europeu, mas essa é uma maioria simples que ninguém duvida que será conseguida. Mas o texto não chega aos eurodeputados sem primeiro sobreviver aos parlamentares britânicos. E nesta altura, e perante a falta de tempo, uma rejeição já em dezembro abriria a porta a uma saída caótica e cheia de incertezas no dia 29 de março.

"Nesse caso, claramente caberia ao Reino Unido fazer propostas", diz Emmanuel Macron. O Presidente francês é o único que parece deixar uma janela aberta aos britânicos em caso de um chumbo. Mas na continuação da resposta não esclarece se aceitaria outras "opções", acrescentando, sim, que a França está preparada para um cenário de "não-acordo" e que tem os planos de contingência a postos.

E não é só a França, todos os países do bloco europeu estão a preparar-se, área a área, para o caso de o entendimento falhar e haver uma saída abrupta do Reino Unido. Os planos de contingência continuam a ser preparados e coordenados também pela Comissão Europeia que já avançou várias propostas legislativas e documentos orientadores.

Um divórcio e uma declaração de intenções

Ao contrário das negociações que se arrastaram durante ano e meio, o Conselho Europeu extraordinário deste domingo, dia 25, foi rápido como previsto. Antes da hora de almoço já os 27 tinham aprovado o Acordo de Saída e também a Declaração Política sobre a Futura Parceria, que todos querem que seja especial e estreita, e não apenas económica.

António Costa fala de uma relação que é "prioridade", com um país que nunca será um mero "terceiro estado membro", mas um "amigo".

No documento que serve de ponto de partida para as negociações da relação futura, os 27 recordaram as linhas vermelhas: não haverá Mercado Único à la carte para os britânicos, porque as quatro liberdades de circulação de bens, pessoas, serviços e capitais continuam a ser indissociáveis. Mas a União abre também a porta à negociação nas mais diversas áreas, da segurança à defesa, da energia às pescas.

E a manutenção do acesso às águas britânicas e a partilha de quotas é uma das questões prioritárias que países como Portugal, França e Alemanha querem assegurar. Os britânicos não deixaram que essa reciprocidade ficasse já na Declaração Política, mas tendo em conta que essas negociações ainda não começaram, os Vinte Sete deixaram hoje claro que vão bater-se nesse sentido.

"Os Vinte e Sete apoiam a posição nas pescas", adiantou Emmanuel Macron.

Se negociar o divórcio não está a ser fácil, negociar a futura relação também o não será e continuará a exigir a unidade de todos os que ficam no projeto europeu. Em todo o caso, não há negociações sobre a segunda fase enquanto não estiver concluída a separação, ou seja, só há discussão a sério sobre a futura parceria depois de 30 de março.

"Independentemente de como tudo vier a terminar, uma coisa é certa: continuaremos a ser amigos até ao fim dos dias", remata o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. É o otimismo possível, num dia que os líderes dizem ser de tristeza. O Reino Unido esteve entre os primeiros países que em 1973 se juntaram ao clube dos fundadores da UE, e é o primeiro a dizer a adeus.

Dia de nostalgia, mas que deixa também no ar várias incertezas. Os próximos episódios já não serão em Bruxelas, mas em Londres.