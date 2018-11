Moçambique. Governo português condena "veementemente" o ataque de grupo armado que matou nove pessoas numa aldeia

O assassinato teve lugar no povoado de Chikaua, no distrito de Nangade, junto à fronteira com a Tanzânia. "Portugal manifesta a sua total solidariedade para com as autoridades e povo moçambicano e endereça às famílias das vítimas as suas mais sinceras condolências", pode ler-se na nota enviada às redações pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros

O Governo português condenou "veementemente" o ataque de um grupo armado que matou nove pessoas e incendiou casas numa aldeia remota do norte de Moçambique, na noite de quinta-feira. O ataque teve lugar no povoado de Chikaua, no distrito de Nangade, junto à fronteira com a Tanzânia. "O Governo português condena veementemente o ataque armado ocorrido na noite de 22 de novembro na aldeia de Chikaua, província de Cabo Delgado, que vitimou mortalmente nove pessoas, deixando ainda um rasto de destruição naquela remota localidade", pode ler-se num comunicado enviado este sábado às redações pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Portugal manifesta a sua total solidariedade para com as autoridades e povo moçambicano e endereça às famílias das vítimas as suas mais sinceras condolências. O Governo português reconhece ainda o esforço levado a cabo pelas autoridades moçambicanas no sentido de responsabilizar e punir os autores deste e de outros ataques mortais que têm assolado a província de Cabo Delgado desde outubro de 2017, vitimando populações vulneráveis e indefesas", conclui. O ataque aconteceu em plena escuridão, pelas 23h00 (menos duas horas em Lisboa), no povoado de Chikaua, no distrito de Nangade, junto à fronteira com a Tanzânia. Este é um dos distritos que tem sido palco da onda de violência que desde há um ano atinge locais recônditos, no meio do mato, sem rede elétrica e só acessíveis por estradas em terra batida, na província de Cabo Delgado.