Espanha obteve acordo sobre Gibraltar e vota a favor do 'Brexit'

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado que a Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do 'Brexit', saída britânica da União Europeia (UE).

"Acabo de anunciar ao rei de Espanha que a Espanha chegou a um acordo sobre Gibraltar", disse Sanchez, numa declaração em direto na televisão.

"A Espanha retirou o veto e votará a favor do 'Brexit'", acrescentou, explicando que a União Europeia e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.

O Conselho Europeu irá reunir-se este domingo para finalizar e formalizar o dossiê resultante das negociações do Brexit.

O acordo que será aprovado assegurará, segundo Bruxelas, que “os direitos dos cidadãos estão totalmente protegidos, o processo de paz na Irlanda do Norte não será afetado, o Reino Unido continuará a fazer as contribuições para o orçamento da União Europeia no período transitório e a segurança jurídica estará garantida”.

Num comunicado divulgado este sábado, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, nota que a União Europeia terá cerca de dois anos para definir os termos concretos da cooperação com o Reino Unido e, se esse prazo não chegar, poderá haver uma extensão do período transitório por mais dois anos.

A reunião dos 27 líderes da União Europeia arrancará às 9h30 deste domingo, com um debate com o presidente do Parlamento Europeu, seguido de uma sessão para redigir e aprovar a declaração política que enquadrará a futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido.