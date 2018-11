Coletes amarelos. “É lamentável, a culpa é do Macron”

Oito horas depois dos primeiros incidentes, continuam a verificar-se confrontos, barragens e incêndios nos Campos Elísios, a mais conhecida avenida de Paris

Às 17h30, hora local, a polícia antimotim reforçou a sua presença na célebre avenida parisiense. A noite começava a cair sobre Paris e começava a ser urgente que as autoridades mostrassem que tinham algum controlo sobre o caos que continuava a reinar, desde as 10 horas, na principal sala de visitas da cidade.

No local, os “coletes amarelos”, uns mais outros menos radicais, continuavam presentes. Os polícias também. 26 manifestantes tinham sido detidos, oito feridos estavam nos hospitais (dois deles polícias), mas tudo continuava um pouco descontrolado na capital francesa.

Muito móveis, os ativistas continuavam, entretanto, a manifestar-se também noutros pontos da capital, por exemplo na Bastilha ou em Bercy, junto ao Ministério das Finanças, como verificou este repórter.

“É lamentável, o que se passa nos Campos Elísios, mas a culpa é do Macron, que só liga aos ricos, à globalização, e não conhece e não liga nada aos problemas dos franceses da base”, diz um “colete amarelo”, em Bercy, a um grupo de jornalistas.

O movimento não dava indícios de parar e os ativistas garantiam que ele só parará quando o Governo recuar, designadamente sobre os aumentos dos preços dos combustíveis, que estão na origem do movimento.

Os “coletes” manifestaram-se neste sábado, dia 24, em Paris e em todo o país com bloqueios de estradas e pontos estratégicos um pouco por toda a França.

Segundo o Ministério do Interior foram registados um pouco mais de 80 mil manifestantes em toda a França (23 mil em Paris), um número muito inferior aos mais de 200 mil referenciados há oito dias, no início do movimento.

Mas os números querem dizer pouco para um movimento inédito, sem controlo político ou sindical conhecido, que nasceu na internet.

As imagens dos Campos Elísios, onde barricadas continuavam em chamas ao fim da tarde, quando a noite já tinha caído em Paris, falavam por si.

O ministro do interior, Christophe Castaner, acusou Marine le Pen, líder dos nacionalistas e populistas franceses de ser responsável pelos incidentes naquela que os franceses chamam a mais bela avenida do mundo.

Marine, que na sexta-feira tinha protestado contra a proibição de os “coletes” aí se manifestarem, rejeitou as acusações.

Jean-Luc Mélenchon, chefe da esquerda não alinhada, acusou pelo seu lado o ministro de querer lançar um anátema sobre o movimento de protesto que, segundo ele, apresenta reivindicações justas.

Segundo uma sondagem divulgada na sexta-feira, dia 23, 77 por cento dos franceses apoiam os “coletes amarelos”.