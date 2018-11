Cimeira de Bruxelas: um acordo antes do almoço para pressionar Londres

Os 27 estão finalmente alinhados e prontos a dar o aval político ao Acordo do 'Brexit' e à Declaração Política sobre a futura parceria com os britânicos. Os espanhóis estão satisfeitos com as garantias sobre Gibraltar e Theresa May já está em Bruxelas. Se tudo correr bem, a Cimeira extraordinária acaba antes da hora de almoço. Depois as atenções viram-se para o parlamento britânico, que pode ainda deitar o acordo ao lixo

A Cimeira Extraordinária deste domingo quer-se rápida e se tudo correr bem acaba antes do almoço. Os textos do Acordo de Saída e da Declaração Política sobre a Futura Parceria estão fechados. Os documentos paralelos sobre Gibraltar para sossegar Madrid também estão prontos e, portanto, os líderes dos 27 vêm a Bruxelas para dar pessoalmente o aval político ao resultado das negociações do 'Brexit'.

Os chefes de Estado e de Governo vão reunir-se primeiro a Vinte e Sete, a partir das 9h da manhã (hora de Lisboa) de dia 25. E às 10h deverão pedir à primeira-ministra britânica, Theresa May, que entre na sala para falar dos passos seguintes. A conferência de imprensa final está prevista para arrancar uma hora depois.

"Amigos serão amigos até ao fim", escrevia Donald Tusk, este sábado, na rede social Twitter. O Presidente do Conselho Europeu quer que seja "o mote" do encontro de domingo, lembrando a letra de uma das músicas mais famosas interpretadas por Freddie Mercury. Um recado para os britânicos, que se preparam para deixar a União Europeia.

Numa altura em que ainda não é certo que o Acordo de Saída passe no parlamento britânico, as palavras de Tusk podem ser entendidas como mais um apelo a um divórcio amigável, que precisa da luz verde dos deputados. É que depois da Cimeira deste domingo, as atenções viram-se novamente para Londres e a pressão sobre May aumenta à medida que se aproxima dezembro e a votação na Câmara dos Comuns.

Este sábado, os dirigentes do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, voltaram a dar a entender que votarão contra o Acordo se Theresa May não deitar "para o lixo" o chamado 'backstop'. Trata-se de um dispositivo de último recurso para evitar uma fronteira física entre as duas Irlandas, mas que só será acionado no caso de União Europeia e Londres não conseguirem fechar uma parceria comercial até ao final do período de transição (que deverá durar até final de 2020, mas pode ser prolongado mais dois anos). Nesse caso, o Reino Unido seria integrado numa Área Aduaneira Comum, e a Irlanda do Norte continuaria vinculada às regras europeias do Mercado Único, algo que não agrada aos unionistas nem a muitos conservadores.

A primeira-ministra britânica não só tem sido criticada por ter feito concessões no Acordo de Saída — sobretudo no que diz respeito ao 'backstop' — como poderá agora ser questionada sobre concessões a Espanha por causa de Gibraltar.

Carrasco Ragel

Calma em Madrid, Gibraltar ainda é dos britânicos

O presidente do Governo espanhol diz-se finalmente satisfeito e pronto para dar luz verde ao Acordo do 'Brexit'. Madrid não conseguiu mudar uma vírgula ao documento jurídico do divórcio nem à declaração política, mas a ameaça de veto desafiou a criatividade das instituições que prepararam duas declarações e duas cartas para sossegar Pedro Sánchez, permitindo ao socialista vender uma vitória em casa e sair de forma mais ou menos airosa do braço de ferro criado nos últimos dias.

Os Vinte e Sete concordaram em juntar duas declarações sobre Gibraltar à Ata de reunião deste domingo. Uma clarifica a interpretação do polémico artigo 184 do Acordo de Saída — que espoletou a ira de Madrid — e a outra esclarece o âmbito das futuras negociações. Somam-se ainda uma carta dos Presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu a Sánchez, e uma carta do embaixador do Reino Unido junto da UE a esclarecer que a interpretação do artigo 184 coincide com a dos europeus.

Nenhum dos documentos tem o valor jurídico do Acordo de Saída. São sobretudo garantias políticas que permitem a Sánchez dizer que conseguiu o que queria e que Gibraltar fica fora das negociações sobre a futura parceria.

"Isto permitirá a Espanha ter uma negociação direta com o Reino Unido sobre Gibraltar", defendeu este sábado, garantindo ainda que Madrid terá sempre de dar "o acordo prévio" a qualquer acordo da UE que se aplique a Gibraltar".

Mas se Sánchez pretendia ganhar aqui margem para reclamar o Penhasco, Theresa May já veio arrefecer-lhe as pretensões. "A posição do Reino Unido sobre a soberania de Gibraltar não mudou e não vai mudar. Tenho orgulho que Gibraltar seja britânico e vou sempre defender Gibraltar", disse a primeira-ministra aos jornalistas em Bruxelas, no final de um encontro com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Interesses portugueses sobre Pescas

Tal como Gibraltar também a o acesso às águas britânicas após 2020 ficou fora da Declaração Política sobre a futura parceria.

Fonte europeia adiantou ao Expresso que o assunto foi empurrado para mais tarde, porque as equipas de negociação "não conseguiram colocar nem no Acordo de Saída nem na Declaração Futura" o que estava das linhas orientadoras definidas em março passado, estabelecendo que "o acesso recíproco às águas de pesca e aos recursos deveria ser mantido" no contexto geral de um futuro Acordo de Comércio Livre .

No papel ficou apenas o objetivo de estabelecer "um novo acordo de pescas sobre, entre outros assuntos, quotas e o acesso às águas", e o desejo de "usar os melhores esforços" para ratificar esse futuro entendimento até "1 de julho de 2020".

A intenção de manter o que existe atualmente ou de condicionar a futura parceria económica ao acesso dos europeus às águas do Reino Unido fica para resolver mais à frente, quando efetivamente começarem as negociações sobre a nova relação. Portanto, ainda nada está perdido nem fechado.

No entanto, e tal como aconteceu com a questão de Gibraltar, os 27 vão juntar uma declaração à Ata do Conselho Europeu deste domingo. Um solução trabalhada por franceses e alemães, com o apoio dos portugueses. Nesse documento visto pelo Expresso deverá ficar claro que um futuro acordo de pescas com o RU é prioritário e tem de assentar no "existente acesso recíproco às águas e partilha de quotas". É ainda mencionada uma "particular vigilância" para "proteger as empresas ligadas à pesca".

Ao contrário da Declaração Política, esta declaração só vincula os 27 e não obriga o Reino Unido a nada. No entanto, pode ser vista como mais uma forma de salvaguardar os interesses portugueses e da UE.

Não só é importante o acesso dos europeus às águas britânicas como esse acesso e a partilha de quotas (que ainda existe e vai continuar durante o período de transição) mexe e influencia outros acordos, por exemplo com a Noruega.