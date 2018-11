Acesso às águas britânicas longe de estar garantido após 2021

Espanha chocou de frente. Portugal optou pela discrição. Enquanto o Governo espanhol se lançava na ameaça pública de bloquear o acordo do ‘Brexit’ por causa de Gibraltar, as diplomacias portuguesa, francesa e a alemã tentavam, estrategicamente e longe dos holofotes, garantir o acesso às águas britânicas nas negociações futuras com o Reino Unido e na Declaração Política sobre a nova parceria. As duas estratégias podem não ter surtido efeito, mas é o líder do executivo de Madrid, Pedro Sánchez, quem se arrisca a ficar pior na fotografia.

Durante a última semana, foram intensas as tentativas para incluir na Declaração a aprovar na cimeira extraordinária de amanhã — que acompanha o Acordo de Saída — o que ficara estabelecido nas orientações políticas de março passado: que “o acesso recíproco às águas de pesca e aos recursos deve ser mantido” no contexto geral de um futuro Acordo de Comércio Livre. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi a Bruxelas logo na segunda-feira para deixar claro que a questão era importante para Portugal. A ambição não ficou, no entanto, plasmada no texto concluído pelas equipas de negociação do ‘Brexit’ na manhã de quinta-feira.

