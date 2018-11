Proposta para dar nome de Neruda a aeroporto gera polémica. “Ser famoso não apaga o facto de ter violado alguém”

Muito em breve, o aeroporto internacional do Chile poderá vir a chamar-se aeroporto Pablo Neruda, mas a mudança está a gerar grande polémica. A proposta foi apresentada pela Câmara dos Deputados do Chile (câmara baixa) e de seguida será votada pelo Senado.

Neruda, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1971, confessou no seu livro de memórias ter violado uma funcionária da limpeza na antiga colónia britânica do Ceilão (atual Sri Lanka), onde desempenhou funções diplomáticas em 1929. Segundo o próprio poeta, a mulher terá começado por ignorar as suas tentativas de se aproximar dela, mas Neruda terá depois agarrado “com força no seu pulso” e levou-a para o seu quarto. “Era como se ela fosse uma estátua. Manteve os olhos bem abertos o tempo todo, sem reagir de forma nenhuma ao que estava a acontecer. De certo modo, ela fez bem em desprezar-me”, escreve o poeta chileno no referido livro.

E é precisamente por isso que a decisão de dar o seu nome ao aeroporto internacional do Chile, até agora designado Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em homenagem a um militar chileno que fundou a Força Aérea do Chile, está a ser tão contestada. Houve já vários protestos um pouco por todo o país organizados por um movimento que fez campanha, em tempos, a favor da legalização do aborto, e que é apoiado por outros movimentos que têm na sua génese a luta contra a violência de género, como o #MeToo e o #NiUnaMenos.

“É tempo de parar de idolatrar Neruda e falar do facto de ele ter sido um abusador”, afirmou uma estudante e ativista que participou num protesto contra o assédio sexual durante uma greve geral dos estudantes universitários, no início deste ano. “Ser famoso não apaga o facto de ter violado alguém”, acrescentou, citada pelo jornal “The Guardian”. Na opinião da ativista, “não há nenhuma razão óbvia para mudar o nome do aeroporto, sobretudo num momento em que as mulheres começaram a falar sobre os abusos de que foram vítimas”.

Também o ministro da Defesa chileno, Alberto Espina, já fez questão de dizer, segundo o jornal chileno “La Tercera”, que o Governo não concorda com a mudança e justificou a sua posição sublinhando a importância de Arturo Merino Benítez, que é um “símbolo no Chile e em todo o mundo”.

Num artigo de opinião publicado no mesmo jornal, José Francisco Lagos, subdiretor do Instituto Res Publica, que promove a defesa dos direitos humanos no país, sugere que, no caso de ser mesmo necessária uma mudança de nome, se discuta o nome de outras figuras que “são tão ou mais importantes e representativas dos valores que se quer promover no país do que o poeta Pablo Neruda” e que “mereciam mais ter um aeroporto com o seu nome”. “Num ano em que a voz das mulheres começou finalmente a ser ouvida, há quem se mantenha surdo e queira promover uma iniciativa que é mais ideológica do que propriamente cultural”, acrescentou.

Mas há quem tenha outra opinião. É o caso de Carolina Marzán, deputada que votou a favor da proposta e que, em declarações aos jornalistas, sublinhou que o nome do poeta que “tantos chilenos deixou orgulhosos”, deve ser a primeira coisa que os turistas veem quando chegam ao país. A conhecida escritora Isabel Allende, numa posição mais moderada, afirmou por sua vez que o trabalho do poeta chileno não deve, mesmo depois da confissão feita pelo próprio, ser desprezado ou desqualificado.

“Tal como muitas jovens feministas no Chile, também repudio muitos aspectos da vida e personalidade de Neruda. No entanto, não podemos esquecer-nos da sua escrita”, afirmou ao “Guardian”. “Poucas pessoas, sobretudo homens com poder ou influência, comportam-se de forma irrepreensível. Infelizmente, Neruda era uma pessoa que tinha muitos defeitos, tal como todos nós, e o ‘Canto Geral’ [livro de poesia de Pablo Neruda publicado pela primeira vez no México, em 1950] continua a ser uma obra de arte”, acrescentou a escritora.