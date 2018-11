Presidente e diretor de escola católica de Toronto demitem-se após casos de agressão sexual

A St. Michael’s College School informou que os dois responsáveis estavam de saída e que é intenção de ambos deixar que a escola “avance sem distrações”. Esta semana, a polícia de Toronto prendeu seis estudantes por alegada agressão sexual a outros estudantes do sexo masculino. A escola já expulsou oito alunos em resultado da investigação policial

O presidente e o diretor de uma escola católica para rapazes em Toronto, no Canadá, renunciaram esta quinta-feira aos cargos numa altura em que a polícia investiga casos de agressão sexual.

Em comunicado, a St. Michael’s College School informou que o presidente Jefferson Thompson e o diretor Greg Reeves estavam de saída. Segundo a nota divulgada, é intenção de ambos deixar que a escola “avance sem distrações e permitir que se concentre na cura e na mudança após eventos horríveis”.

Esta semana, a polícia de Toronto prendeu seis estudantes por alegada agressão sexual de outros estudantes do sexo masculino. O inspetor Dominic Sinopoli, que lidera a unidade de crimes sexuais da polícia, revelou que os suspeitos foram acusados de agressão, agressão sexual em grupo e agressão sexual com arma. A polícia soube dos ataques na semana passada e crê que aconteceram no presente ano letivo, acrescentou.

As autoridades estão a investigar outros possíveis crimes, tendo na sua posse quatro vídeos das agressões. A escola já expulsou oito estudantes em resultado da investigação policial.