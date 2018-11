Pelo menos 25 mortos e 26 feridos em ataque num mercado no Paquistão

Este foi o segundo atentado do dia no Paquistão, depois de um outro contra o consulado chinês em Carachi ter provocado pelo menos seis mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram e 26 ficaram feridas numa explosão num mercado em Kalaya, no noroeste do Paquistão, avança a Al-Jazeera.

Tahir Ali, responsável da polícia local, disse à agência Associated Press que a tragédia levou as autoridades a declarar emergência nos hospitais da região para lidar com a situação.

Por sua vez, em declarações à agência Efe, o porta-voz da administração da região, Mohamed Bilal, disse que o mercado estava lotado quando ocorreu a explosão, cerca das 10h locais (5h em Lisboa).

"Foi um ataque terrorista, mas não está claro se foi um dispositivo explosivo improvisado ou um homem-bomba", acrescentou.

A região de Orakzai, onde fica Kalaya, tem sido palco de vários ataques nos últimos anos, a maioria reivindicada por militantes sunitas paquistaneses.

Este foi o segundo atentado do dia no Paquistão, depois de um outro contra o consulado chinês em Carachi ter provocado pelo menos seis mortos em Carachi, cidade portuária no sul do Paquistão.

O Paquistão lançou uma operação militar nas áreas tribais do noroeste do país em 2014, na qual 3500 alegados terroristas morreram, segundo o exército, que foi alargando em 2017 as operações antiterroristas a outras partes do território.