França. Homem diz estar pronto para usar explosivos se o governo não receber os “coletes amarelos”

O homem está perto de uma bomba de gasolina, na cidade de Angers, e diz estar pronto para lançar a granada que tem na mão se os “coletes amarelos” não forem recebidos pelo governo. O ministro do Interior já confirmou a intervenção policial

A polícia francesa está a responder a uma ameaça de um homem que diz estar preparado para usar explosivos caso os "coletes amarelos", um grupo de cidadãos que protesta contra a subida do preço dos combustíveis, não sejam recebidos no Palácio do Eliseu. Apesar de ele próprio estar a usar um desses coletes, ainda não foi confirmada a sua ligação ao grupo.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, confirmou a acorrência numa conferência de imprensa e garantiu já ter enviado todas as autoridades competentes para Angers, a cidade no noroeste do país, de onde partiu a ameaça.

Segundo a televisão francesa BFMTV, que tem uma equipa no local, o suspeito tem 45 anos e está barricado no Centro Comercial Anjou, perto de numa bomba de gasolina.

Os protestos dos "coletes amarelos" já duram há mais de uma semana e muitas das concentrações têm-se tornado violentas. Vários condutores, principalmente camionistas, bloquearam dezenas de estradas, por vezes com queimadas. Já morreu uma pessoa.