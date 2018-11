Familiares de vítimas de avião abatido sobre a Ucrânia acusam Rússia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Os familiares de 65 holandeses mortos na explosão do avião do voo MH17, abatido sobre a Ucrânia em 2014, apresentaram nesta sexta-feira um recurso contra a Rússia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), anunciou o seu advogado. "As famílias das vítimas sofrem com o comportamento da Rússia que continua a negar qualquer envolvimento no acidente, recusa cooperar na investigação e semeia informações erróneas", declarou o advogado das famílias, Veeru Mewa.

"Os familiares de 65 vítimas (...) apresentaram hoje um recurso diante do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH)", disse à agência France Presse. A Holanda e a Austrália, países de origem de vários dos passageiros mortos no acidente, acusaram abertamente Moscovo em maio.

As alegações, que contaram com o apoio da NATO, da União Europeia e dos Estados Unidos, foram feitas após o anúncio das conclusões intermédias dos investigadores internacionais, que determinaram que o míssil Bouk que abateu o avião era proveniente de 53.ª brigada antiaérea russa, com base em Kursk. A Rússia sempre negou qualquer envolvimento. O Boeing da Malaysia Airlines, que fazia a ligação entre Amesterdão e Kuala Lumpur, foi atingido sobre o leste separatista pró-russo da Ucrânia a 17 de julho de 2014, tendo morrido os 283 passageiros e os 15 membros da tripulação.

Os familiares das vítimas pedem que o TEDH "reconheça a responsabilidade" de Moscovo na catástrofe e "chame a atenção para a sua recusa de cooperar na investigação", precisou Mewa.

O TEDH já tem em curso um processo contra a Rússia e o seu Presidente, Vladimir Putin, desencadeado por familiares de vítimas australianas, neozelandesas e malaias. "São processos longos. Se o tribunal se declarar competente, uma decisão pode levar cinco ou seis anos", salientou o advogado.