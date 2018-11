“Europa precisa de lidar com imigração” para travar populistas de direita, alerta Hillary Clinton

“A Europa precisa de lidar com a imigração” para combater a ameaça crescente dos populistas de direita. O apelo foi feito por Hillary Clinton numa entrevista divulgada esta quinta-feira pelo jornal inglês “The Guardian”. Os líderes europeus devem enviar um sinal mais forte de que não conseguirão “continuar a fornecer refúgio e apoio”, disse a ex-candidata democrata à presidência dos EUA.

Clinton elogiou “as abordagens muito generosas e compassivas” de líderes como a chanceler alemã, Angela Merkel, mas sugeriu que a imigração está a inflamar os eleitores e contribuiu para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e para o Brexit.

“Penso que é justo dizer que a Europa fez a sua parte e deve enviar uma mensagem muito clara porque se não lidarmos com a questão da imigração, ela continuará a agitar o corpo político”, afirmou.

“O uso de imigrantes como um dispositivo político”

A antiga candidata presidencial exortou as forças que se opõem ao populismo de direita na Europa e nos EUA a não negligenciaram as preocupações com as questões da raça e identidade, que ela diz terem estado por trás da perda de votos importantes em 2016.

Clinton acusa Trump de ter explorado estas questões na disputa eleitoral e de o continuar a fazer enquanto Presidente. “O uso de imigrantes como um dispositivo político e como um símbolo de ataques ao património, identidade e unidade nacional tem sido muito explorado pela atual Administração”, referiu.

O Brexit, descrito por Hillary como o maior ato de autoagressão económica na história moderna, é “em grande parte sobre a imigração”, considerou ainda.

Os populistas de direita encontram no Ocidente “um anseio tanto psicológico como político” dos eleitores, que querem que lhes digam “o que fazer, onde ir e como viver”. Com “uma imprensa basicamente sufocada”, as pessoas recebem assim “uma versão da realidade”. “Não sei porque é que, neste momento, isso é tão atraente para as pessoas mas é uma ameaça séria à nossa liberdade e às nossas instituições democráticas”, concluiu.