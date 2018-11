Eleições de dezembro na RD Congo são oportunidade histórica, diz Conselho de Segurança

Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestaram a convicção de que as eleições de 23 de dezembro na República Democrática do Congo representam uma oportunidade histórica para a primeira transferência democrática e pacífica de poder no país e a criação de condições para o seu desenvolvimento.

Numa declaração à imprensa, divulgada na véspera da campanha eleitoral oficial, que arrancou esta quinta-feira, o Conselho de Segurança saudou “os progressos feitos nos preparativos técnicos para as eleições e os esforços do Governo congolês para o financiamento das eleições”.

O órgão da ONU congratulou-se ainda com a decisão governamental de convidar missões de observadores internacionais, incluindo a União Africana e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e encorajou o executivo a convidar outros observadores.

Registo de eleitores e segurança ainda causam preocupação

Ainda assim, o Conselho de Segurança expressou a sua preocupação com o défice de confiança e as diferenças que subsistem entre os atores políticos congoleses, encorajando-os, bem como à comissão eleitoral, a trabalharem em conjunto para resolver, sem mais demoras, os problemas de interesse comum. Só assim se poderá alcançar o mais amplo consenso sobre a organização técnica das eleições, incluindo no que diz respeito às máquinas de votação e ao registo de eleitores, sublinhou.

Todas as partes, o Governo e a oposição, devem trabalhar em conjunto para garantir eleições transparentes, pacíficas e credíveis e para preservar a paz e a estabilidade na República Democrática do Congo e na região, exortou o Conselho de Segurança, que destacou também a importância de garantir a segurança de candidatos e eleitores durante a campanha eleitoral.

Por fim, o Conselho de Segurança instou a comunidade internacional e os governos vizinhos a apoiarem ativamente o processo eleitoral no país e “a tomarem medidas eficazes para impedir qualquer ação externa que possa afetar negativamente o processo eleitoral, o seu resultado ou a sua legitimidade”.