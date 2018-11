Cinco mortos em ataque a consulado chinês no Paquistão reivindicado por grupo separatista

Homens armados tentaram invadir o consulado chinês em Carachi, no Paquistão, na manhã desta sexta-feira. Segundo o governador da província de Sind, Imran Ismail, e uma testemunha, os homens visaram o consulado, localizado numa zona de alta segurança na maior cidade paquistanesa.

Cinco pessoas morreram, incluindo dois agentes da polícia. Os três atacantes foram mortos pelas forças de segurança, que garantiram que não houve baixas de cidadãos chineses ou paquistaneses.

A segurança foi imediatamente reforçada nos consulados de toda a cidade.

O Exército de Libertação do Baluchistão reivindicou no Twitter a autoria do ataque ao consulado chinês.

O grupo separatista tem conduzido atos de insurgência de baixa intensidade contra o estado nas últimas duas décadas. A organização, que se formou em protesto contra o monopólio estatal dos recursos minerais da província, já matou e sequestrou engenheiros chineses a trabalhar na região.

O Baluchistão está no centro do acordo de cooperação bilionária conhecido como o corredor económico sino-paquistanês, um conjunto de projetos de infraestruturas atualmente em construção no Paquistão.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, classificou o ataque como uma "conspiração" contra a cooperação estratégica entre os dois países e ordenou a abertura de um inquérito. A China também condenou o ataque, exortando o Paquistão a garantir a segurança dos seus cidadãos.