Walesa e Kaczynski em mais uma disputa, desta vez em tribunal

O antigo Presidente da Polónia Lech Walesa e o líder do partido Lei e Justiça (PiS, no poder) Jaroslaw Kaczynski enfrentaram-se hoje no tribunal, em mais uma da longa série de disputas entre os antigos aliados.

Kaczynski processou Walesa por considerar que este o responsabilizou, através das redes sociais, pela queda do avião em Smolensk, na Rússia, em 2010, onde morreu o seu gémeo e então Presidente Lech Kaczynski, juntamente com 95 outras pessoas, incluindo destacados dirigentes políticos e militares polacos.

Numa mensagem divulgada em 2016, Walesa referiu que Kaczynski estava ao telefone a pressionar para que o avião aterrasse no meio de uma forte neblina, uma alegação já feita por críticos de Kaczynski, em relação à qual nunca foram apresentadas provas. Kaczynski quer que Walesa admita que a sua alegação é falsa e que seja obrigado a pagar 30.000 zlotis (cerca de 7.000 euros) para caridade.

Walesa, 75 anos, foi o fundador do sindicato Solidariedade nos anos 1980, que muito contribuiu para o fim pacífico do comunismo na Polónia. Kaczynski, 69 anos, e o seu gémeo, que era um destacado ativista do Solidariedade, promoveram Walesa para se tornar no primeiro Presidente democrático da Polónia em 1990.

Os aliados próximos desentenderam-se. Segundo Walesa, os irmãos queriam controlá-lo, alegando estes terem descoberto que ele tinha sido um colaborador dos comunistas.

Hoje, apesar das tentativas do tribunal, também não conseguiram chegar a um acordo, pelo que terão de ser realizadas mais sessões judiciais.